Autore:

Emanuele Colombo

HOLE IN ONE Andare in buca in un colpo solo è il sogno di ogni giocatore di golf. Missione impossibile? Non se la pallina è dotata di un sistema di guida autonoma: come - anzi ancora meglio - di quello delle auto. Il piccolo prodigio esiste e si chiama Nissan ProPilot golf ball, un simpatico gadget che completa una collezione alquanto bizzarra, ma serve per attirare l'attenzione sulle tecnologie presenti e future per rendere la mobilità più intelligente.

ISPIRATA ALLA SKYLINE Nessuno, è chiaro, andrà mai in giro per strada cavalcando una pallina da golf, così come non lo farà utilizzando la sedia a guida autonoma Nissan ProPilot Chair o le pantofole che si parcheggiano da sole Nissan ProPilot Park Ryokan. Ma il costruttore giapponese dice che il sistema introdotto nella pallina da golf "ricorda il sistema di assistenza avanzata alla guida Nissan ProPilot 2.0 che debutta il mese prossimo in Giappone sulla nuova Nissan Skyline".

PROPILOT 2.0 La nuova tecnologia ProPilot 2.0 della Nissan Skyline è progettata per la guida in autostrada: dalla rampa di entrata alla rampa di uscita. Prima al mondo a consentire la guida senza mani sul volante, ProPilot 2.0 funziona in sinergia con il sistema di navigazione del veicolo lungo strade selezionate e a senso unico di marcia. ProPilot 2.0 non funziona, per essere chiari, sulle strade con traffico in due direzioni, in gallerie, su strade con raffiche di vento, corsie che si uniscono o zone con corsie che diminuiscono e nell'attraversamento dei caselli autostradali.

COME FUNZIONA LA PALLINA La pallina da golf Nissan ProPilot, chiaramente, funziona in modo diverso. Si avvale di una telecamera sospesa per rilevare la posizione di pallina e buca. Quando la pallina viene colpita, un computer calcola il percorso corretto, monitorando il movimento della sfera in tempo reale e correggendone il movimento grazie a un motorino elettrico interno.

PROVE APERTE AL PUBBLICO Risultato: sul green, "la pallina da golf Nissan ProPilot rimane in traiettoria fino a raggiungere automaticamente la buca, permettendo a qualsiasi principiante del golf, di qualsiasi età, di sentirsi un vero professionista", spiega Nissan. Siete curiosi di provarla? La Casa giapponese vi da appuntamento dal prossimo 29 agosto fino al 1° settembre: dalle 10:00 alle 20:00. Certo, un po' fuori mano, visto che il campo di prova è allestito presso la galleria pubblica della sede global di Nissan a Yokohama. Ma se già foste di strada...