Autore:

Emanuele Colombo

NUOVO LOOK Basta uno sguardo per riconoscerla, anche se è cambiata completamente: nella nuova Nissan Juke 2020 che qui vedete in anteprima uno sguardo allenato poterebbe cogliere velati riferimenti alle altre icone della Casa: un po' di Qashqai nel frontale, un po' della sportivissima GT-R nella forma del tetto e un pizzico di Micra nella fiancata, in un mix inedito, ma assolutamente... Juke. Un design da Coupé Crossover, lo definisce Nissan.

LE MISURE Cresciuta in dimensioni fino a 4,21 m di lunghezza, Nissan Juke è chiamata a stabilire “nuovi standard di prestazioni e tecnologia, con maggiore spazio interno”, dice la Casa. Sono 5,8 i cm in più per le ginocchia di chi siede dietro, dove il nuovo SUV si dimostra generoso; 1,1 i cm in altezza e 422 i litri del bagagliaio: cresciuto di un buon 20% e con un'imboccatura ampia e regolare.

GLI INTERNI Gli interni alzano l'asticella per ergonomia e materiali, con rivestimenti soft-touch per il cruscotto, i pannelli porta e l'appoggio per le ginocchia. Belle le bocchette di ventilazione rotonde che si regolano ruotandole; molto belli e comodi i sedili sportivi, con l'opzione del rivestimento in Alcantara o in pelle che gli dona tantissimo in termini di colpo d'occhio. Molto sottili i montanti del parabrezza, a tutto vantaggio della visuale esterna in curva: un accorgimento reso possibile dall'usi di acciai ad alta resistenza.

LA NISSAN PIÙ CONNESSA DI SEMPRE Nuovo anche l'infotainment NissanConnect compatibile con Apple CarPlay e Android Auto: ha lo schermo touch da 8 pollici, il wi-fi integrato (l'uso del collegamento a internet da parte dei passeggeri è a pagamento), TomTom Maps & Live Traffic gratis per i primi 3 anni.

CONNETTIVITÀ Molte funzioni si comandano da remoto, con lo smartphone e l'app NissanConnect Services: chiusura e apertura delle portiere, verifica della pressione delle gomme o il livello dell’olio, l’accensione dei fari della vettura e l'impostazione a voce della meta sul navigatore tramite Google Assistant. Vi è poi una funzione per ritrovare l'auto nei parcheggi dei centri commerciali e per monitorarne posizione e velicità da remoto: nel caso la si affidasse a un neopatentato. Bose firma l'audio, con l'impianto Personal Plus a 8 altoparlanti: quattro dei quali nei poggiatesta anteriori, per un effetto immersivo. Mancano invece altoparlanti dedicati per i sedili posteriori.

LA SCHEDA TECNICA I cerchi in lega possono raggiungere i 19 pollici e con questi, con i passaruota che faticano a contenerli, Juke guadagna un look davvero muscoloso. Dopotutto la nuova auto punta anche sul piacere di guida, con 23 kg in meno sulla bilancia e una scocca più rigida: “È pensata per essere agile”, dice Nissan. Alta poco meno di 1,60 m e largo 1,80 m, Juke 2020 appare ben piantata e sotto al cofano batte un cuore piccolo, ma generoso: un tre cilindri DIG-T turbo da un litro di cilindrata, 117 CV e 200 Nm a 1.750 giri, disponibile abbinato a un cambio manuale a 6 marce o a un automatico a doppia frizione DCT a 7 rapporti con comandi al volante. E a trazione esclusivamente anteriore: niente 4x4.

GUIDA ASSISTITA Tre le modalità di guida, Eco, Standard e Sport, a cui si aggiunge la completa dotazione di aiuti alla guida ProPilot, che con il cruise control adattivo e il mantenimento attivo di corsia in autostrada dà alla Juke caratteristiche di guida semi-autonoma di livello 2. Non mancano poi la frenata di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il rilevamento di segnali stradali, il rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento e un sistema attivo di monitoraggio dell'angolo cieco: una novità nel segmento dei crossover compatti, dice Nissan.

ALLESTIMENTI E PREZZI Ordinabile da fine settembre a prezzi che partono da 19.620 euro, la nuova Juke 2020 andrà in consegna ai primi clienti alla fine di novembre. Ampia la scelta in fatto di colori e personalizzazioni, che va dalle nuove tinte Burgundy e Fuji Sunset Red alle vernici 2-Tone, con tre colori per il tetto a contrasto rispetto agli 11 della carrozzeria. E con la versione N-Design: con cerchi da 19” dedicati e finiture per il paraurti e le modanature in tinta con il tetto. Volete vedere la nuova Juke in video? Cliccate qui.