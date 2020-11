TEMPO DI RESTYLING Nissan ha presentato in Giappone il nuovo Navara 2021. Il celebre pickup, che ha ormai superato quota 30 anni, si presenta in quest'ultima versione più sicuro, comodo e piacevole da guidare. Più moderno fuori, ma soprattutto dentro, grazie a nuove dotazioni tecnologiche. Iniziamo a conoscerlo grazie al video (qui invece l'approfondimento sul Nissan Navara 2020).

TECNOLOGIA E SICUREZZA Tra le funzionalità Nissan Intelligent Mobility del nuovo Navara c'è l'Intelligent Forward Collision Warning, che monitora i due veicoli che ci precedono per ridurre il rischio di incidenti con più auto, ma anche la frenata di emergenza intelligente e l'Intelligent Around View Monitor, che utilizza quattro telecamere per aiutare i conducenti a notare le persone e le auto che circondano il veicolo, rendendo più facile parcheggiare in parallelo o agganciare il Navara a un rimorchio. Un'altra novità è rapprsentata da un monitor per la guida in fuoristrada, che controlla gli ostacoli circostanti a basse velocità quando si è in modalità trazione integrale.

DOTI DA VERO PICKUP Il nuovo Nissan Navara assolve ai suoi compiti di fuoristrada grazie a un assale posteriore rinforzato, maggiore capacità di carico, volume del pianale aggiuntivo e un nuovo gradino integrato nel paraurti posteriore, per un accesso più facile al pianale. Nuova anche la cremagliera dello sterzo, per migliorare la manovrabilità a basse velocità e la risposta a tutte le andature. Nissan Navara promette anche una guida silenziosa e confortevole grazie alla significativa diminuzione delle vibrazioni e al miglior isolamento acustico rispetto al precedente modello. Per quel che riguarda gli interni - foto qui sotto - si vede un abitacolo spazioso, con interni in pelle misto tessuto, quelli della versione più sportiva PRO-4X.

STILE PRO-4X Per la prima volta su Navara e Frontier - l'omologo in Messico e Sud America - Nissan offrirà PRO-4X, un pacchetto rivolto agli amanti dell'avventura: il look del pickup è più atletico, con un emblema nero, un paraurti anteriore con accenti arancioni, mentre griglia, maniglie delle porte, portapacchi e pedane saranno nere, così come le ruote da 17 pollici, che calzeranno pneumatici da fuoristrada.

QUANDO ARRIVA Le vendite del nuovo Nissan Navara inizierano a dicembre in Thailandia, con gli altri mercati a seguire. Attendiamo ulteriori informazioni su motori, dimensioni, allestimenti e connettività prossimamente. Per ulteriori informazioni sull'uso privato dei pick-up rimandiamo alla nostra guida completa.