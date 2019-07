Autore:

Emanuele Colombo

IL NUOVO NAVARA Tempo di aggiornamenti per il pick-up Nissan Navara, che per il 2019 si presenta rinnovato nella meccanica, nell'elettronica di bordo e nei sistemi di assistenza alla guida, che alzano l'asticella sul fronte della sicurezza. "Questo Navara di nuova generazione è il prodotto di 80 anni di esperienza Nissan nella progettazione di pick-up robusti e pratici, oltre a rappresentare un nuovo passo avanti per questo veicolo", dice Paolo D'Ettore, Direttore della Business Unit LCV. Ma come cambia, in concreto?

PIÙ PRESTANTE DI PRIMA I cerchi passano da 16 a 17 pollici di diametro. La versione King Cab aumenta la propria capacità di carico di 55-95 kg secondo le specifiche, raggiungendo i 1.165 kg di payload e una portata totale consentita di 3.200 kg. Il Double Cab guadagna invece da 54 a 114 kg di carico, portando le capacità a 1.115 kg/1.180 kg e la portata totale consentita a 3.250 kg. Tutto questo grazie a nuove sospensioni posteriori multilink a 5 bracci con molle elicoidali: evoluzione di un sistema che Navara adotta fin dal 2015 in luogo dell'assale rigido con molle a balestra di alcuni concorrenti.

COME AUMENTA L'EFFICIENZA Sempre spinto da un motore diesel da 2,3 litri di cilindrata, declinato nelle potenze di 163 e 190 CV, il Navara 2019 ha però diverse migliorie che lo rendono più efficiente, a vantaggio di consumi ed emissioni. Se prima la versione meno potente aveva una singola turbina, ora tutti i Navara hanno motori biturbo, con trattamento anti-frizione DLC sulle fasce elastiche dei pistoni, rapporto di compressione leggermente ridotto e pressione aumentata dell'impianto di iniezione. Oltre a uno scarico che integra in modo più compatto il filtro anti-particolato e il catalizzatore per gli ossidi di azoto NOx.

LA SCHEDA TECNICA Il risultato è un risparmio di carburante fino a 6,9 l/100 km nel ciclo combinato e maggiore coppia per l'unità da 163 CV, che sviluppa ora 425 Nm a 1.500 giri/minuto: 22 Nm in più di prima. 450 sono invece i Nm sviluppati dal Navara 190 CV. La versione meno potente è abbinata al solo cambio manuale: un cambio a 6 rapporti tutto nuovo e realizzato in Europa per offrire innesti di marcia più fluidi e diretti, oltre a una nuova rapportatura che ottimizza consumi e rumorosità in autostrada. Per il Navara 190 CV è previsto anche un cambio automatico a 7 rapporti, che alza l'asticella quanto a comfort e reattività.

AUMENTA LA SICUREZZA Altri aggiornamenti prevedono freni a disco su tutte e quattro le ruote, mentre prima i posteriori erano a tamburo. Debutta poi l'Intelligent Trailer Sway Assist, un controllo di stabilità evoluto che tiene sotto controllo anche le oscillazioni di un eventuale rimorchio. Già presenti sulla versione precedente, e ora confermate, sono la frenata automatica di emergenza Intelligent Emergency Braking, l'assistente alle partenze in salita Hill Start Assist, il controllo di velocità in discesa Hill Descent Control e il sistema di telecamere di manovra Intelligent Around View Monitor.

GLI INTERNI A bordo domina il nuovo infotainment NissanConnect, che ha ora uno schermo multi-touch da 8 pollici invece che da 7”: è più reattivo ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, oltre che dotato di Alliance In-Vehicle Connectivity (A-IVC). Grazie all’app NissanConnect Services e al collegamento 4G incorporato permette l'aggiornamento over-the-air delle mappe TomTom integrate e fornisce in tempo reale informazioni sul traffico, sul meteo, la visualizzazione in 3D, Google Satellite e Street View. Oltre a una funzione per la localizzazione del veicolo da remoto.

PREZZI, ARRIVO, GARANZIA Coperto da una garanzia Europea di 5 anni o 160.000 km, il nuovo pick-up Nissan Navara 2020 sarà disponibile a partire da ottobre. I prezzi non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma non si prevedono grosse differenze rispetto al listino attuale, che va da poco oltre 28.000 a poco meno di 44.000 euro. Per gli allestimenti superiori sono previsti fanali a LED rinnovati con un guscio interno nero lucido, che sostituisce quello precedente cromato. Per le dimensioni e tutte le altre caratteristiche pubblichiamo qui sotto la scheda tecnica completa.