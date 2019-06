Autore:

Giulia Fermani

NUOVA VERSIONE Figli di una cultura ammerigana che subito rimanda ai camperos e a Chuck Norris, i pickup inizialmente erano visti come un meri mezzi da lavoro in Europa e specialmente in Italia. Da alcuni anni, però, le Case hanno iniziato a travasare stile e comfort dei loro suv migliori sui parenti più rusticani. La Nissan Navara ne è un perfetto esempio e oggi si presenta nella versione King Cab, con sospensioni posteriori multi-link e sistema di infotainment NissanConnect.

DOTAZIONI Disponibile in Italia a partire da settembre 2019 King Cab è la versione di Navara più forte, efficiente e tecnologicamente avanzata di sempre; parola di Paolo D’Ettore, Direttore della BU LCV. Oltre al NissanConnect, il nuovo sistema di infotainment con display da 8 pollici, e al motore Twin Turbo riconfigurato per adeguarsi ai nuovi standard di emissioni e al protocollo Euro6DTemp c'è di più. Alla voce miglioramenti il Navara segna anche frenata migliorata con distanza di arresto ridotta grazie all’adozione dei freni a disco sulle 4 ruote e sospensioni posteriori ottimizzate per un assetto più rigido in assenza di carico.