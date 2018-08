Autore:

Giulia Fermani

NUOVA VERSIONE Disponibile in tre colori carrozzeria - Grey, Black e White Pearl- la nuova versione del pick-up di Nissan, Navara N-Guard. Erede della concept car Nissan EnGuard, presentata per la prima volta al Motor Show di Hannover nel 2016, la nuova versione porta in dote aggiornamenti interni ed esterni. Più ricche anche le dotazioni di serie.

COM'E' Decorazioni adesive alla base delle portiere, che proseguono fino al cassone, dietro la ruota posteriore e cerchi in lega da 18 neri. per la nuova Nissan Navara N-Guard. Neri come le finiture della griglia anteriore, dei profili dei fendinebbia, delle calotte degli specchietti retrovisori, delle maniglie e del paraurti posteriore. Anche gli interni dei fari sono scuri e il tettuccio, elettrico, protegge la privacy degli interni con vetro fumé. Tra le dotazioni di serie spuntano sensori di parcheggio e lavafari.