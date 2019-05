Autore:

Federico Sardo

NEW ENTRY Nissan presenta oggi il nuovo arrivato della sua gamma di veicoli commerciali leggeri: il van compatto NV250.

TRE VERSIONI In vendita in Europa a partire dal settembre del 2019, NV250 sarà commercializzato in tre versioni, oltre che con svariate motorizzazioni e configurazioni degli interni: Van è pensata per il trasporto di merci, Vettura per quello delle persone, mentre Combi presenta un abitacolo estensibile e il maggiore spazio di carico.

MOTORI Sviluppato in sinergia con l’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, NV250 è mosso da un motore diesel da 1.5 litri dall’elevata affidabilità ed efficienza, disponibile in tre diverse potenze (80, 95 e 115 cv).

CONFIGURAZIONI La versione Van sarà disponibile in due lunghezze, con capacità di carico fino a 800 kg, e con la possibilità di configurare i posti in differenti modalità. La versione Vettura, disponibile nella lunghezza L1, garantisce invece cinque posti con una confortevole esperienza di viaggio.

GARANZIA E INNOVAZIONE Altre caratteristiche che saranno disponibili sulle vetture sono le tecnologie Nissan Intelligent Mobility, fra cui Hill Start Assist e Extended Grip. Nissan inoltre conferma per NV250 la garanzia leader del settore pari a 5 anni / 160.000 km.