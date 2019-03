Autore:

Lorenzo Centenari

TOTO-ALLEANZE Da un socio francese all'altro, da un Gruppo che aspira alla leadership continentale, ad un altro che ha già assaporato il gusto del primato globale. Dopo che le voci di un accordo tra FCA e Groupe PSA sarebbero già state smentite, si fa ora sotto l'ipotesi di un patto tra Fiat Chrysler e Renault-Nissan. Un'alleanza tra FCA e l'Alleanza per antonomasia è ancora allo stadio di indiscrezione, tuttavia le basi esistono. Ecco perché.

IL DOPO GHOSN Ancora alle prese con le scorie dello scandalo che ha interessato l'ex comandante in capo Carlos Ghosn, il conglomerato Renault-Nissan vive oggi una fase di profondi cambiamenti. Si fa largo la voce di una fusione tra i due Gruppi, sin qui alleati, ma ciascuno con la propria indipendenza. Qualora l'operazione andasse in porto, con innegabili vantaggi finanziari per entrambi, ecco la necessità di individuare un altro partner da potersi coltivare, e rilanciare le proprie ambizioni di dominio mondiale delle vendite auto.

SHOPPING FCA A sua volta, benché abbia lasciato cadere l'assist di PSA, Torino resta alla ricerca di un alleato dalle spalle larghe insieme al quale sviluppare strategie globali in chiave commerciale e tecnologica (auto elettrica, guida autonoma). Di un avvicinamento tra FCA e Renault-Nissan si parlò anche durante la stessa era Ghosn: trattative ancora virtuali, ma chissà che un asse auto Italia-Francia non prenda forma per davvero.