Autore:

Andrea Brambilla

Si chiama Mahindra Goa 2019 il nuovo pick-up dell’omonimo colosso indiano che sbarca in Italia con tante novità ed un prezzo ultra competitivo. Gli ingegneri asiatici hanno precisato che sono ben 51 le modifiche e novità apportate rispetto alla versione precedente.

SEMPLICE Le dimensioni del pick-up, 5.17 metri, insieme alle forme un po’ retrò e ad una fanaleria posteriore “basic”, la rendono una vettura che si ama o si odia, senza via di mezzo. Da fuori il Goa non stupisce certo per le linee ricercate o per soluzioni da strapparsi i capelli, si presenta anzi con un’immagine piuttosto essenziale. Gli aspetti più importante per questa Mahindra sono la praticità e l’affidabilità, che ne fanno un veicolo molto appetibile, soprattutto come mezzo da lavoro. Chi lo compra, una volta staccato l’assegno, potrà pensare solo a mettere benzina e a fare la manutenzione ordinaria, senza ansie che qualcosa possa rompersi, anche perchè c'è poco da rompere! Forma squadrata e look old school certamente, ma sul frontale troviamo la nuova mascherina con inserti cromati ed una fanaleria LED per le luci diurne per la versione più accessoriata S10.

LE NOVITA' La grande presa d’aria sul cofano motore è sicuramente più scenografica che funzionale, ma fa ilsuo effetto anche su un’auto non proprio sportiva! Altra novità sono i cerchi in lega argento/nero lucido da 16 pollici. Infine, ci sono quattro colori per la carrozzeria: Artic White, DeSat Silver, Napoli Black e Rage Red. Si, avete letto bene: si chiama Napoli Black perché in India piace molto la città partenopea, almeno così ci hanno detto. Il vano di carico ha due lunghezze: di 2.29 metri o di 1.48 m, a seconda della configurazione scelta, con una portata utile che va da 995 a 1.195 kg. Numeri che lasciano intendere quanto il Goa possa sopportare la fatica e che l’obbiettivo sia quello di cucirgli addosso la nomea di pick-up ideale per tutti.

GLI INTERNI Anche gli interni sono stati rivisti e ringiovaniti, utilizzando plastiche migliori al tatto e nuove dotazioni. Disponibile in configurazione cabina singola o doppia, Goa propone anche due allestimenti: S6 e S10. La versione S10 a Doppia Cabina include di serie anche uno schermo touch da 7” con infotainment e navigatore, cruise control, volante multifunzione, climatizzatore automatico, specchietti regolabili elettricamente, sedili regolabili in altezza, tergicristalli e fari automatici, due prese USB, proiettori supplementari per visione laterale in curva e molto altro. Discorso decisamente diverso per la versione S6, che è davvero molto basica, con uno stile da “minimo indispensabile” che però fa scendere il prezzo d’acquisto. La componentistica in generale è fatta per durare, le plastiche non sono particolarmente morbide al tatto ma gli assemblaggi sono ben fatti. L'atmosfera che si respira è diversa dalle auto europee ma essendo un veicolo portato a lavoro sono coerenti con quello che la Goa vuole fare.