Autore:

Luca Cereda

GPL (QUASI) GRATIS Arriva in Italia la Mahindra KUV100 GPL, versione a doppia alimentazione realizzata sulla base 1.2 litri benzina già in commercio e declinata negli allestimenti K6+ e K8. In consegna a partire da gennaio 2019, la KUV100 m-Bifuel sarà venduta fino a fine marzo con uno sconto promozionale di 1.600 euro e 3 anni di polizza Furto e Incendio, allineandosi, di fatto, al prezzo d'accesso della versione a benzina (11.480 euro). Con una precisazione: lo sconto di 1.600 euro vale sottoscrivendo il finanziamento, altrimenti il contributo della Casa scende a 800 euro.

QUANTO FA Fornito da BRC, il kit di trasformazione, che comprende un serbatoio toroidale da 35 litri effettivi (garantito tre anni), porta l'autonomia di questo SUV a 980 km dichiarati (di cui 420 garantiti dal GPL). I consumi dichiarati, viaggiando a gas, sono di 8,2 litri per 100 km, con emissioni di CO2 ferme a 129 g/km. Le prestazioni del motore 1.2 benzina da 82 cv, a detta della scheda tecnica, perdono 3 Nm di coppia massima (112 contro 115 Nm) se confrontate con la marcia a ottani. Sempre sulla carta, il bagagliaio non risente della trasformazione, continuando a dichiarare 245 litri.

A RATE L'equipaggiamento delle Mahindra KUV 100 K6+ m-Bifuel e K8 m-Bifuel è il medesimo delle versioni benzina. Al lordo della promozione, i prezzi di listino sono di 13.066 euro per la K6+ e di 14.286 euro per la K8. Per una KUV100k6+ M-Bifuel il finanziamento prevede anticipo zero e 84 rate mensili da 168 euro.