Autore:

Simone Dellisanti

I PILOTI Mahindra Racing si affaccia alla nuova stagione di Formula E 2018/2019 con una nuova monoposto elettrica, la M5Electro. Sono nuovi anche i piloti, entrambi con un passato in F.1: il belga di origini italiane Jérôme D’Ambrosio e il tedesco Pascal Werhlein, Campione DTM nel 2015, mentre Nick Heidfeld rimane con Mahindra nel ruolo di terzo pilota e collaudatore e completa i ranghi il belga Sam Dejonghe, confermato quale driver di sviluppo al Simulatore. Quest’ultimo è stato il primo a portare ufficialmente in pista la nuova vettura lo scorso 24 agosto in Inghilterra, in occasione dell’evento di beneficienza CarFest for BBC Children in Need.

GIA' IN PISTA La livrea definitiva della nuova Mahindra M5Electro e i nuovi piloti sono stati presentati a Valencia, in occasione dei primi test collettivi per preparare la nuova stagione e al termine di tre giorni di prove, i risultati sono stati molto positivi, con D’Ambrosio autore del 4° tempo e Werhlein dell’8°.

IL VETERANO Il trentaduenne D’Ambrosio è alla sua quinta stagione in F.E, ovvero ha preso parte a tutte le edizioni della serie internazionale riservata alle monoposto elettriche e ha un bagaglio di esperienza non indifferente in questa categoria. Nelle prime due annate ha ottenuto due successi e si è classificato nella top 5 in classifica finale. La conquista del terzo gradino del podio a Zurigo lo scorso giugno, ha mostrato che la sua volontà di puntare alle posizioni di vertice è sempre intatta.

DALLA F1 Pascal Werhlein è invece al debutto in Formula E, ma le sue prestazioni in altre categorie - tra le quali la conquista del titolo DTM nel 2015 - dimostrano che è uno dei giovani talenti più veloci in assoluto e sarà in grado di puntare immediatamente alla vittoria. L’ottavo tempo stabilito a Valencia, indica che è già sulla strada giusta.

I COLORI La nuova livrea della Mahindra M5Electro è stata svelata a Valencia prima delle prove e vede un'evoluzione della combinazione di colori rosso, bianco e blu della squadra, tesa a valorizzare il nuovo design delle monoposto di seconda generazione, denominate GEN 2. Molto più belle e performanti dal punto di vista aerodinamico ed evolute da quello tecnico, potranno raggiungere prestazioni più elevate grazie alla maggior autonomia delle batterie. Si eviterà così la sosta ai box a metà corsa per la sostituzione della monoposto. L’affidabilità delle vetture e la bravura dei piloti, diventeranno ancora più importanti per puntare a vincere.

DALLE ORIGINI Mahindra Racing è una delle dieci squadre fondatrici ed è l'unica battente bandiera indiana. La squadra vanta nel suo palmares tre vittorie, dodici podi e sei pole position. Nell’ultima edizione del Campionato ha conquistato la quarta posizione assoluta nella Classifica Costruttori. Chiaramente il nuovo obiettivo è quello di fare ancora meglio!