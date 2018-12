Autore:

Simone Dellisanti

IL TEAM La NIO Formula E Team (precedentemente chiamata China Racing , NEXTEV TCR ed infine NextEV NIO) è pronta per affrontare la prossima stagione di Formula E griffata 2018/2019. NIO è una delle più importanti scuderia del mondiale elettrico, capace di vincere il titolo piloti nella prima stagione con Nelson Piquet Jr.

L'ESORDIO Per la stagione inaugurale della Formula E la squadra inizia con Nelson Piquet Jr. e Ho-Pin Tung. Piquet ottiene grandi risultati, vincendo gli EPrix di Long Beach e Mosca. Questi, insieme ad altri podi, gli valsero il titolo di campione del mondo. Per il secondo sedile si alternarono durante la stagione Antonio Garcìa, Charles Pic e Oliver Turvey. Durante la stagione la scuderia cambiò nome in NEXTEV TCR Formula E Team.

IERI Per la quarta stagione 2017/2018 il team cambia nome in NIO Formula E Team ed accanto al confermato Oliver Turvey viene schierato l'italiano Luca Filippi. Turvey riesce ad ottenere un podio quale miglior risultato, mentre Filippi riesce a conquistare soltanto un punto nel primo appuntamento stagionale. Il team termina ottavo in classifica generale.

OGGI Per la prossima stagione NIO schiererà come driver Luca Filippi e Oliver Turvey, con l'intento di tornare ai fasti e alle performance di qualche stagione fa.