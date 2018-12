Autore:

Simone Dellisanti

FONDATORE La Venturi Grand Prix, il reparto corse della casa automobilistica monegasca Venturi, è pronta per la sua prossima stagione di Formula E 2018/2019, nel Mondiale 100% elettrico. Fondata nel 2014, compete fin dalla sua nascita in Formula E. Il team Venturi è stato creato dalla casa automobilistica monegasca Venturi Automobiles assieme al famoso attore Leonardo DiCaprio.

I PILOTI Al via della stagione 2017-2018 la squadra monegasca confermò Maro Engel e gli affiancò Edoardo Mortara. Dalla passata stagione il team ha avviato una collaborazione con HWA, ma i test sono stati costellati di problemi per entrambi i piloti. La stagione è cominciata bene, con Mortara che sfiorò la vittoria nell'EPrix di Hong Kong e concluse secondo. Nella prossima stagione Venturi Racing schiererà un pilota d'eccezione come Felipe Massa ex pilota di Formula Uno nonché driver della Scuderia Ferrari che sarà affiancato in questa avventura da Edoardo Mortara.