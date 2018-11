UN PO' NOSTRANA Un po' di Italia entrerà nella prossima stagione di Formula E 2018/2019, la competizione 100% elettrica, visto che Geox, la società italiana produttrice di calzature, sarà il main sponsor del team Dragon Racing che per l'occasione ha cambiato nome in Geox Dragon Team.

PER TUTTI GLI EVENTI Oltre a un apprezzabile introito economico, necessario per correre nel motorsport, Geox fornirà al team le proprie scarpe con la conosciuta tecnologia traspirante, un bel must se pensiamo che le gare di Formula E 2019 si svolgeranno in giro per il mondo, in città caratterizzate da molteplici climi e temperature diverse.

STORIA E PILOTI Dragon Racing, ora Geox Dragon Team, è uno dei team fondatori del mondiale 100% elettrico e nel suo palmares vanta un secondo posto nella stagione 2014/2015, quella di apertura, e un quarto posto nel campionato del 2015/2016. I piloti ufficiali saranno Jose Maria Lopez, tre volte vincitore del Campionato Turismo, e Maximilian Gunther, supportati nello sviluppo della vettura dall'italianissimo Antonio Fuoco che svolgerà il ruolo di collaudatore.

IL PRESIDENTE Mario Moretti Polegato, presidente e fondatore di Geox, ha affermato: “Saremo lo sponsor ufficiale del team Dragon di Formula E per i prossimi tre anni. La società italiana è da sempre sinonimo delle tecnologie brevettate più avanzate nel settore delle calzature e dell'abbigliamento, progettate per garantire massima traspirabilità, prestazioni e comfort”.

TEAM MANAGER “Vogliamo collaborare per migliorare le prestazioni e il comfort del nostro team durante il Mondiale e in questo Geox ci darà un aiuto importante visto che è una società tecnologica che opera nell'innovazione sostenibile.” Queste le parole di Jay Penske, fondatore, titolare e direttore del team Dragon.