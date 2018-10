BMW DAVANTI Le monoposto di Formula E stanno ultimando i preparativi nei test pre-stagionali sul circuito di Valencia in vista dell'inizio del Mondiale 100% elettrico. Il pilota più veloce di tutti è stato Antonio Felix Da Costa sulla sua BMW, preparata dal team Andretti Motorsport, ottenendo il miglior tempo nella giornata di ieri con un 1'17 in 77 giri. Subito dietro di lui , ha conquistato il secondo miglior crono, il suo compagno di team Alex Sims suscitando lo stupore dello stesso da Costa: "Sims è un pilota bravo e veloce! ... Per la prossima stagione sarà un bel rompipalle!" ha dichiarato Da Costa con il sorriso.

DS C'E' Dopo la prima sessione di 45 minuti, le monoposto sono scese in pista per altri 30 minuti, giusto il tempo per anellare qualche giro veloce, simulando la sessione di qualifica. Da sottolineare la seconda posizione di Jean-Eric Vergne, attuale campione della Formula E oggi arruolato nei ranghi della DS Techeetah, che è riuscito a segnare il secondo miglior tempo, sempre dietro alla BMW di Da Costa. "Non voglio essere il campione di Valencia, non ha senso per me", ha spiegato Vergne al termine della sessione. "La chiave di Valencia è assicurarsi che tutti i sistemi funzionino nel modo giusto prima di arrivare in Arabia Saudita, senza concentrarci sulle prestazioni di un singolo giro." A chiudere la top tre dei miglior tempi ci ha pensato Jerome d'Ambrosio con la sua Mahindra Racing, conquistando il terzo miglior tempo (1: 17.431).

IN VISTA DELL'ARABIA Ora i team stanno preparando le monoposto per l'ultimo test pre-stagionale che si terrà venerdì, dopodiché, le squadre e i loro piloti partiranno per l'Arabia Saudita per gareggiare nell'E-Prix Saudia Ad Diriyah 2018, dove tutte le 11 squadre si daranno battaglia al via della stagione 2019 di Formula E.