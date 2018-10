Autore:

Simone Valtieri

MOTORI NEL DNA Il legame tra l'azienda Bosch - o per esteso Robert Bosch GmbH, produttrice di componenti per autovetture - e le competizioni motoristiche è longevo. Le corse sono nel DNA della muiltinazionale tedesca da ben 117 anni, quando nel 1901 arriva il debutto in pista e nel 1903 la prima vittoria di un'autovettura che monta tecnologie sviulppate da Bosch, allora solo una giovane azienda. Da lì al presente il salto è breve, con la massiccia presenza nel DTM dal 2000 e il più recente impegno nell'Endurance, a Le Mans, tra il 2006 e il 2012.

VERSO IL FUTURO Ora la Bosch fa un salto nel futuro, trovando l'accordo con il giovanissimo campionato del mondo di Formula E, che scatterà il 15 dicembre prossimo da Riyadh, in Arabia Saudita e che in questi giorni vedrà in pista le monoposto per i test pre-stagionali a Valencia, fino al 2021. La nuova partnership produrrà un'ampia copertura pubblicitari acondivisa, sia in pista che online, ed è stata annunciata dai vertici dell'azienda congiuntamente con quelli del campionato elettrico.

UN PASSO IMPORTANTE "È con grande piacere che diamo il benvenuto a Bosch nel Campionato ABB FIA Formula E come nostro partner ufficiale" - ha affermato Alejandro Agag, fondatore e CEO della categoria - "Bosch è fornitore leader del settore automotive e vanta un nome prestigioso e rispettato; il suo ingresso nella Formula E rappresenta un passo importante. Non potrei immaginare un connubio più ovvio: Bosch ha una lunga tradizione di competizioni negli sport automobilistici e grande esperienza in ambito di elettrificazione, automazione e connettività. Ritengo che siano pilastri chiave per il futuro della mobilità urbana e, insieme agli altri partner che ci affiancano, possiamo contribuire ad accelerare il passaggio all'elettrico."

OLTRE LA SPONSORIZZAZIONE Non si tratterà solo di un accordo commerciale. Per Bosch questa parntership va oltre: "Bosch elettrifica i sistemi di propulsione sulle strade e in pista da sempre" - ha dichiarato Markus Heyn, membro del Board of Managament dell'azienda - "Bosch è il partner di riferimento per la guida elettrica, una posizione oggi confermata da questa nomina." Non resta che attendere il debutto ufficiale in pista del prossimo 15, quando scatterà la quinta stagione della Formula E, con 11 team iscritti, 22 piloti al via, 9 costruttori (Audi, Jaguar, Venturi, Penske, Nio, Nissan, Renault DS-E, BMW e Mahindra) e 13 ePrix in 12 città in giro per il mondo.