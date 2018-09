Autore:

Simone Dellisanti

UN GIAGUARO TUTTO NUOVO Il Design Museum di Londra è stato il luogo scelto per la presentazione della nuova Panasonic Jaguar Racing I-TYPE 3, la monoposto di seconda generazione che parteciperà al Campionato Mondiale di Formula E. I piloti che saliranno a bordo della nuova Jaguar saranno ancora una volta il brasiliano Nelson Piquet Jr e il neozelandese Mitch Evans. I due piloti sono stati confermati nel team come premio per aver contribuito all’ottimo piazzamento della squadra, quadruplicando i punti conquistati rispetto alla terza stagione. Però, per la prossima stagione, un buon piazzamento non basterà perché Jaguar vuole portare la sua I-TYPE 3 almeno nei primi tre posti iridati.

MOTORE PIU' POTENTE Panasonic Jaguar Racing per raggiungere questo importante obbiettivo ha potenziato l'unità MGU (il motore elettrico) ha raggiunto un regime di oltre 30.000 giri al minuto, più del doppio di una vettura di Formula 1, consentendo alla Jaguar I-TYPE 3 di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. Il nuovo motopropulsore è più performante del 25% ed è in grado di erogare fino a 250 kW (335 CV). Rispetto al modello precedente, la Jaguar I-TYPE 3 ha oltre 800 nuovi componenti tra cui una batteria Williams molto più capiente che consentirà a Jaguar, e a tutti gli altri team del Campionato ABB FIA Formula E, di evitare il cambio auto obbligatorio a metà gara.

IL BOSS James Barclay, Team Director di Panasonic Jaguar Racing, ha dichiarato: “Da quando siamo in Formula E, Panasonic Jaguar Racing ha fatto dei grandi progressi. Ci aspettiamo che l’introduzione delle nuove auto ‘Generation 2’ e le modifiche al regolamento sportivo, ci possano far vivere una fantastica stagione di gare. Tutte le squadre partono dallo stesso livello. Riteniamo di essere il primo team a sviluppare il proprio sistema propulsivo interamente in-house, il che ci consente la massima gestione in termini di progettazione e sviluppo, con la speranza che tutto ciò ci consenta di essere altamente competitivi. La tecnologia sta avanzando ad un ritmo incredibilmente veloce, e la nuova Generation 2 rappresenterà un importante banco di prova per lo sviluppo dei nostri futuri veicoli elettrici a batteria. È fantastico poter avere anche quest’anno sulle nostre vetture sia Nelson che Mitch, in questo modo possiamo infatti dare continuità alle nostre strategie di guida. Le loro conoscenze, la loro esperienza e la loro velocità saranno un contributo fondamentale per il nostro obiettivo di squadra, che è quello di andare a punti ad ogni gara e combattere sempre per il podio.”

PILOTA 1 Nelson Piquet Jr, pilota Panasonic Jaguar Racing #3, ha detto: “Sono in Formula E sin dal primo giorno e come pilota ho fatto tanti progressi e tanti ne ha fatti la tecnologia. È davvero incredibile vedere quanto velocemente siano cambiate le cose. La Jaguar I-TYPE 3 è un animale da strada, con le sue sfide e le sue complessità. Il nuovo chassis è più largo e più veloce rispetto alla precedente vettura e quindi sarà interessante vedere come si comporterà negli stretti circuiti cittadini.”

PILOTA 2 Mitch Evans, pilota Panasonic Jaguar Racing #20, ha detto: “Quella passata è stata in assoluto la mia migliore stagione, in cui ho collezionato alcuni record personali come il nostro primo podio ad Hong Kong e la pole position a Zurigo. Il team ha lavorato duramente per rendere la Jaguar I-TYPE 3 immediatamente competitiva, in modo da poter lottare per il podio ad ogni gara. Durante la scorsa stagione abbiamo mostrato molti segnali positivi e abbiamo grandi aspettative per quella che inizierà a breve.”