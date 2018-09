Autore:

Simone Dellisanti

PATRIMONIO DA VISITARE Il conto alla rovescia per la quinta stagione del campionato di Formula E è iniziato. La prima sfida proposta ai team e ai piloti della competizione elettrica sarà l'ePrix Ad Diriyah, con il suo tracciato che si snoderà nell'antica città di Diriyah. Tra le star più attese del nuovo mondiale elettrico ci sarà anche l'ex ferrarista Felipe Massa, che ha guidato la sua Venturi Racing di seconda generazione nei lussureggianti palazzi sauditi, per promuovere l'evento. Di fatto, il Gran Premio dell' l'Arabia Saudita aprirà, per la prima volta, i suoi 'cancelli' agli appassionati del motorsport, permettendo ai turisti di godersi la gara delle monoposto elettriche ma anche di visitare la splendida periferia di Riyad, dichiarato patrimonio dell'UNESCO.

Per l'occasione, il principe Abdulaziz Bin Turki AlFaisal Al Saud, vicepresidente dell'Autorità Sportiva Generale dell'Arabia Saudita, ha dichiarato: "Questo è un momento davvero rivoluzionario per l'Arabia Saudita e vogliamo condividere questo evento con il mondo. Siamo molto felici di poter ospitare nel nostro paese uno sport così futuristico e sostenibile come la Formula E. Naturalmente avere Saudia, la nostra compagnia aerea nazionale, come nuovo sponsor per l'ePrix, fa capire la nostra intenzione di invitare tutti i fan della Formula E a venire nella nostra capitale storica per seguire la gara e visitare la nostra cultura e la nostra storia."

Anche Felipe Massa, ex ferrarista e pilota di Formula Uno, non poteva di certo esimersi dal rilasciare qualche parole sull'ePrix dell'Arabia Saudita, dopo esserne stato il promotore con la sua Venturi Racing: "Questa sarà la mia prima gara in Formula E ed è fantastico sapere che per la prima volta anche la Formula E verrà a gareggiare in questo paese. Sono sicuro che sarà un grande evento per tutto il motorsport. La Formula E ci aiuta a capire che c'è bisogno di un cambiamento globale per abbracciare la sostenibilità mobile. Per quanto riguarda la gara, sono impaziente di scendere in pista per guidare su questo nuovo, ma allo stesso tempo storico, tracciato".