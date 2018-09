Autore:

Simone Dellisanti

BYE DS Virgin Racing lascia DS Performance per esplorare nuovi lidi e questi nuovi lidi portano il nome di Audi Racing. A partire dalla prossima stagione di Formula E, la competizione che vede sfrecciare sui circuiti cittadini di tutto il mondo le monoposto elettriche, il team Virgin Racing correrà con le powertrain fornite da Audi. La notizia era già da tempo nell'aria e oggi è stata ufficializzata, senza però svelare chi saranno i piloti che guideranno le monoposto elettriche griffate Audi Virgin Racing, nè come sarà la livrea del 'nuovo' team. Ci aspettiamo ora che anche il team DS possa comunicare una nuova partnership tecnica in vista della prossima stagione.

NUOVI ORIZZONTI “Dopo quattro fantastiche stagioni in cui abbiamo ottenuto 7 vittorie e 19 podi, abbiamo deciso di intraprendere una nuova strada. Sin dall’inizio il nostro obiettivo nella serie è stato quello di lavorare con un costruttore senza, però, produrre direttamente le auto da corsa. Ci aspettiamo di battagliare per il titolo a partire dalla prossima stagione" ha detto il managing director di Virgin, Sylvian Filippi.