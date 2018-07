Autore:

Simone Dellisanti

VIDEO RIASSUNTO DS Virgin Racing ha concluso la sua quarta stagione nella FIA Formula E 2018, il campionato con le monoposto 100% elettriche. La quarta stagione è stata l'ultima che ha visto scendere in pista le monoposto della 1° Gen, visto che nella prossima stagione ci sarà spazio per le nuove monoposto, con un powertrain elettrico molto più potente e che permetterà ai team di far girare i piloti sui circuiti cittadini senza richiamarli ai box per il cambio vettura. Le nuove monoposto saranno rinnovate anche dal punto di vista estetico con le auto che somiglieranno a dei prototipi piuttosto che a delle F1, grazie a una scocca aerodinamica più aggressiva e che comprenderà anche l'Halo, il dispositivo di sicurezza per il pilota che abbiamo già avuto modo di conoscere in Formula Uno. Prima di chiudere definitivamente la quarta stagione di Formula E, diamo uno sguardo alla video sintesi della stagione con un occhio particolare al team DS Virgin Racing, che ha concluso con il terzo posto nella classifica riservata ai team.