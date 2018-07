C'è una nuova partnership in Formula E, il campionato che ha come protagoniste le monoposto 100% elettriche. DS Automobiles, attiva nel campionato ABB FIA Formula E dalla prima stagione, ha siglato una partnership con il team vicecampione del mondo Formula E, Techeetah, per lo sviluppo della nuova monoposto DS Virgin Racing, la DS E-Tense FE 19. Al momento, non è ancora chiaro se il team Tacheetah sarà inglobato totalmente da DS Virgin Racing o se, comunque, presenzierà nella prossima stagione con le proprio monoposto.

DS VOICE "Vorremmo ringraziare Virgin Racing per le tre meravigliose stagioni che abbiamo passato insieme". Ha dichiarato Xavier Mestelan Pinon, Direttore di DS Performance. " Il nostro coinvolgimento in Formula E è parte integrante dell'impegno di DS Automobiles per l'elettrificazione della sua linea di modelli. Lo sviluppo della nuova monoposto di Formula E, la DS E-Tense FE 19, è iniziato diversi mesi fa con l'obiettivo di vincere. La nostra associazione con il team Techeetah, che ha recentemente vinto il titolo piloti 2017/2018 con Vergne, oltre a essere giunta seconda nella classifica dei costruttori, è orientata verso questo obiettivo. Siamo pienamente consapevoli delle qualità degli uomini e delle donne che lavorano in Techeetah e sono convinto che le nostre due entità si integreranno perfettamente".

TECHEETAH VOICE Edmund Chu, Presidente del Team Techeetah ha dichiarato: "Abbiamo battagliato in pista, in questa stagione di Formula E, con DS. Non vediamo l'ora di unire l'esperienza e la competenza tecnica di due dei migliori team del paddock, per trionfare nella prossima stagione di Formula E, che vedrà le monoposto della Seconda Generazione battagliare sui circuiti cittadini di tutto il mondo".