LA CASA ELETTRICA Sarà ancora Mediaset la casa della Formula E, la competizione 100% elettrica che calca i circuiti cittadini di tutto il mondo. La conferma arriva direttamente da Mediaset che ha annunciato che continuerà a trasmettere in chiaro e in diretta le prossime gare di Formula E, fino al 2022. Mediaset, a partire dalla prossima stagione di Formula E (la quinta) vorrebbe replicare e ovviamente migliorare il numero degli aficionados che lo scorso anno hanno seguito (1.2 milioni di telespettatori) le tappe del Mondiale elettrico con il 9.6% di share.

ANCHE IN ITALIA Ali Russell, direttore Media & Business della Formula ha dichiarato: "Siamo davvero contenti che Mediaset abbia deciso di continuare a coprire le dirette della Formula E fino alla nona stagione per permettere al pubblico italiano di seguire le nostre gare elettriche. I risultati raggiunti nel 2017-2018 mostrano senza il bisogno di aggiungere altre parole, il grande impegno di Mediaset. Non vediamo l’ora di portare nuovamente in diretta in tutta l’Italia, per altre cinque stagioni, l’azione in pista”.