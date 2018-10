Autore:

SINERGIA Giorgio Contu, Responsabile Comunicazione DS Automobiles, nella sede francese di DS Performances e in occasione della presentazione del nuovo team di Formula E DS Tacheetah, non usa mezzi termini. "Dobbiamo lottare per essere al vertice del prossimo Campionato di Formula E. Siamo qui a Versailles per presentare la nostra nuova squadra nata dalla sinergia tra DS Performance e Tacheetah, con la nuova livrea, il telaio rivisto ma anche un power train, i freni e l'impianto di gestione dell'energia studiati e rivisti per migliorare le nostre performance. Inoltre", ha continuato Giorgio Contu "siamo orgogliosi di avere con noi, per la prossima stagione, il campione del mondo in carica della Formula E, Eric Vergne, che sarà assistito in questa nuova avventura dal suo compagno di squadra Andrè Lotterer".

IL CAMPIONE Dal canto suo, il campione del mondo di F.E, Eric Vergne, vuole confermare la sua leadership anche nella prossima stagione della Formula E, ed è consapevole che "quando ero in Tacheetah abbiamo lottato con DS per la leadership del campionato e ora che siamo fusi insieme abbiamo la possibilità di vincere e di sviluppare meglio sia il motore sia tutta la parte dell'elettronica. Nella prossima stagione cambieranno diverse cose, speriamo che il lavoro fin qui fatto ci permetterà di essere davanti a tutti già nella prima gara".

CI SONO ANCH'IO Anche Lotterer ha voluto rilasciare qualche dichiarazioni durante la presentazione del Team: "La macchina è bellissima nella sua nuova livrea, speriamo che sia anche veloce. Sarà una stagione difficile e combattuta ma faremo del nostro meglio."

IL CALENDARIO Il calendario sarà composto da 13 tappe. La prima sfida andrà in scena il 15 Dicembre 2018 a Dirʿiyya, in Arabia Saudita, per concludersi il 13 e il 14 Luglio 1019 con il doppio appuntamento del GP di New York. Confermata la presenza del GP di Roma e il GP di Montecarlo, con quest'ultimo che sfrutterà lo stesso identico tracciato che calcano le monoposto di Formula Uno.