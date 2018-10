Autore:

Simone Dellisanti

IL VIDEO Abbiamo ormai già parlato in lungo e in largo del nuovo team DS di Formula E, nato dalla sinergia tra DS Automobiles e la squadra Tacheetah vincitrice della passata stagione di Formula E 2017/2018. Finalmente, ora la nuova nata si è mostrata in video e nel prossimo mondiale 100% elettrico sarà guidata dal campione del mondo Vergne insieme a Lotterer, già gregario di Vergne nella passata stagione.

BAT MOBILE Anche sulla DS E-Tense 19 è stato sacrificato l'alettoneche ora si divide in due grossi spoiler che sormontano singolarmente le ruote posteriori, mentre dalla Formula Uno è stato ereditato l'Halo, il sistema presente sopra l'abitacolo del pilota e che dovrebbe scongiurare i pericoli, per la testa del driver, che arrivano dai detriti sparsi per la pista. Sulle Formula E, l'Halo sarà anche un orpello estetico che potrà distinguere la competizione elettrica dalle altre serie visto che il sistema comprende un LED per far capire al pubblico quanta potenza della vettura è in uso.

PIU' POTENTE La DS Techeetah E-Tense 19 di quinta generazione sarà, sì, più bella ma anche più potente visto che la potenza dei power train aumenterà dagli attuali 200 kW ai 250 kW (225 kw in gara). Questo permetterà ai piloti Lotterer e Vergne di raggiungere i 280 km/h e di fare da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. E non è tutto. Nuova di pacca è anche la trasmissione e c'è pure una nuova sospensione posteriore, un nuovo sistema di raffreddamento, un nuovo sistema di frenata e una nuova elettronica ottimizzata per gestire l’energia delle batterie.

BATTERIE PIU' CAPIENTI A proposito di gestione dell'energia. Grazie alla presenza di batterie più capienti, sviluppate direttamente dalla Williams Advanced Engineering, non sarà più necessario il cambio vettura a metà gara per concludere la corsa. L'autonomia maggiorata delle nuove batterie permetterà alle Formula E di concludere la gara senza il cambio del muletto.