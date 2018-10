ECCOLI QUI La nuova scuderia di Formula E, DS Techeetah, nata dalla partnership tra il marchio premium di PSA e la scuderia che ha vinto il titolo piloti lo scorso anno nel campionato 100% elettrico, ha sciolto le remore sulla composizione dei piloti che parteciperanno alla stagione 2019. I piloti saranno: Jean Eric Vergne, campione del mondo in carica di Formula E e Andrè Lotterer.

IL PRINCIPAL “Siamo lieti di avviare ufficialmente la nostra partnership con DS e di iniziare il nostro primo anno come scuderia DS Techeetah. Possiamo anche annunciare con orgoglio che il campione mondiale in carica, Jean-Éric Vergne e il suo eccezionale team mate della quarta stagione, André Lotterer resteranno nel team anche in questa stagione. Quest’anno, con Jean-Éric e André come piloti impegnati in gara e James Rossiter e Zhou Guanyu come piloti sviluppatori possiamo contare su una scuderia incredibilmente forte. Non vediamo l’ora di iniziare”, ha dichiarato il Team Principal, Mark Preston.

DS ALLA BASE “Abbiamo lavorato moltissimo dietro le quinte per sviluppare DS E-Tense FE 19, ed è un privilegio poter contare sul team Techeetah al completo per continuare a perfezionare il nostro prodotto per la stagione 2018/2019 e oltre. Il fantastico team DS Techeetah, oltre a una formazione di piloti fortissimi, può contare su un pool di ingegneri e tecnici di talento, il meglio dei due partner”. Queste le parole del Direttore di DS Performance, Xavier Mestelan Pinon.

IL CAMPIONE “Sono veramente felice di passare un altro anno con il team", ha dichiarato Jean Eric Vergne. "Dopo la conquista del titolo Piloti 2017/2018, l’arrivo del team DS nella stagione che sta per cominciare ci renderà ancora più forti: si preannuncia un grande anno. L’arrivo della Gen2, la nuova generazione di auto nel campionato dedicato alle monoposto 100% elettriche porterà la competizione e il divertimento a un livello superiore”

GREGARIO DI LUSSO “La DS E-Tense FE19 non è solo bella da vedere, ma anche fantastica da guidare. La scorsa stagione ho avuto un assaggio del successo in Formula E, e quest’anno voglio fare meglio. Abbiamo una squadra molto forte e sento che possiamo fare grandi cose insieme. La mia precedente esperienza mi ha fatto capire quanto sia importante unirsi e lavorare tutti insieme per un obiettivo comune, quindi è un privilegio per noi gareggiare nella stagione a venire” ha detto André Lotterer.

TEMPO DI TEST Le monoposto di Formula E, per la prossima stagione, sono state cosi tanto migliorate e cambiate che sono state definite come le Formula E di seconda generazione. I piloti della DS Tacheetah scenderanno in pista per i primi test con la DS E-Tense FE 19 a Valencia, dal 16 al 19 ottobre. La quinta stagione della Formula E prenderà il via il 15 dicembre in Arabia Saudita per il primo ePrix della stagione 2019.