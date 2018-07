LUCAS VINCE La penultima gara della stagione di Formula E 2018, prima gara dell'Eprix di New york, è stata vinta da Lucas DI Grassi a bordo della Audi ABT. Di Grassi ha conquistato la vittoria grazie a una serie di sorpassi che non hanno risparmiato nemmeno il compagno di squadra Daniel Abt, superato con tanto di contatto proprio sul finale di gara. Seconda posizione, quindi, per il figliol prodigo di casa ABT che precede sul podio il poleman della Renault, Sebastien Buemi, incapace di tenere a bada la straordinaria performance delle monoposto tedesche.

VERGNE ESULTA Quarto a quattro secondi di distanza dalla Top 3, Tom Dillmann, sulla monoposto Venturi Racing. Il pilota che in questa gara ha sostituito Edoardo Mortara ha preceduto il nuovo campione del mondo, Jean-Éric Vergne, scattato dal fondo griglia per irregolarità tecnica trovata a un sensore della sua Tacheetah. Vergne è stato l'autore di una gara pazzesca tutta caratterizzata da splendidi sorpassi che gli hanno permesso di conquistare i punti necessari per laurearsi matematicamente campione del mondo di Formula E 2018, con una gara di anticipo. Completano la top ten, Nick Heidfeld su Mahindra, André Lotterer settimo sulla Tacheetah. Segue in ottava posizione la Venturi di Maro Engel, nona la DS Virgin di Sam Bird e infine Nicolas Prost su Renault e.dams.

CLASSIFICA FINALE