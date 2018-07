Autore:

Simone Dellisanti

LA PRIMA ERA AL TERMINE Sta per giungere al termine anche la stagione 2018 di Formula E che, con le ultime due gare del campionato, sancirà la fine della prima era di questa classe del motorsport prima di affrontare il futuro delle auto di seconda generazione. In questo week end andranno in scena ben due gare elettriche e avranno come palcoscenico ideale la città di New York. Tutti i giochi sono ancora aperti e l’Eprix di New York aspetta di proclamare il vincitore della classifica dei piloti e anche il vincitore dei team che partecipano al campionato 100% elettrico.

DUE TITOLI IN PALIO Per quanto riguarda la classifica piloti, Jean-Eric Vergne è in vetta con la sua monoposto Techcheetah, in vantaggio di 23 punti rispetto al pilota di punta di DS Virgin Racing, Sam Bird. Techeetah, il team cliente di Renault, è la vera sorpresa di questa stagione ed è in testa nella classifica costruttori. Le due gare di New York si annunciano molto dure per il team Tacheetah che dovrà difendersi dal ritorno di Audi e DS Virgin Racing.

GLI ORARI TV Di seguito gli orari per seguire in diretta tv gli ultimi due appuntamenti stagionali della Formula E 2018.

Round 11 – Sabato 14 Luglio 2018

FP1: ore 13:30-14:15

FP2: ore 16:00-16:30

Qualifiche: ore 17:30-18:30

Diretta su Eurosport e Italia 2

Streaming su SportMediaset.it

SuperPole: ore 18:15-18.30

E-Prix: ore 21:33-22:30

EuroSport e Italia 2

Differita su Italia 1 alle 23:30

Round 12 – Domenica 15 Luglio 2018

FP2: ore 14:30-15:15

Qualifiche: ore 17:00-18:00

Diretta su Eurosport e Italia 2

SuperPole: ore 17:45-18.00

E-Prix: ore 21:03-22:00

Diretta su Eurosport e Italia 2

Streaming su SportMediaset.it

Differita su Italia 1 alle 23:30