Autore:

Simone Dellisanti

ULTIMA POLE DELLA PRIMA GEN. Ultima superpole della Prima Generazione della Formula E e della stagione 2018 a New York. Anche per la seconda gara dell'Eprix degli Usa, questa sera partirà davanti a tutti il tignoso pilota della Renault e.dams, Sebastien Buemi. Il francese lascerà Renault a partire dalla prossima stagione per accasarsi alla Nissan, team che sostituirà la stessa Renault nel prossimo mondiale 100% elettrico. Buemi è stato l'unico pilota in grado di scendere sotto al tempo di 1.18 facendo fermare il cronometro sull'1:17.973. Dietro di lui partirà "Cane Pazzo" Lotterer, il compagno di squadra del neo campione del mondo Vergne, su Tacheetah, che ha concluso il suo giro veloce con un distacco minimo dal poleman di soli +0:040. Terza posizione per Vergne su Tacheetah, che nonostante il Titolo conquistato nella prima gara di New York, sembra intenzionato a coronare la stagione 2018 con una vittoria.

LOTTA INTESTINA Fuori dalla Top 3 si accasa al quarto posto Daniel Abt di Audi ABT. Il pilota tedesco è ancora furente con il suo compagno di squadra per il sorpasso subito in Gara 1, d'altro canto, proprio in quinta posizione partirà il suo team mate, Lucas Di Grassi, che dopo la vittoria di ieri non sembra intenzionato a fare regali a Daniel nemmeno nella gara di questa sera

A QUESTA SERA Appuntamento, quindi, alle 21.00 di questa sera in diretta su EuroSport e Italia 2, per seguire in tv l'ultima gara della prima generazione della Formula E, il secondo GP dell'Eprix di New York 2018.

QUALIFICA SUPERPOLE 2