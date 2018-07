Autore:

Simone Dellisanti

EPRIX DELLA MELA Con i due E-Prix di New York 2018, la Formula E si sposta sul circuito americano per la finalissima della stagione 2018 del mondiale 100% elettrico. Sul circuito di NY la sfida elettrica si riaccende sabato 14 luglio con le prove libere, le qualifiche, la superpole e la prima gara, per finire domenica 14 luglio con le prove libere, le qualifiche, la superpole e la seconda gara. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gare in aggiornamento, tutti gli orari delle sessioni e le indicazioni su dove seguire i due GP degli USA in TV, in diretta o in differita.

IL TRACCIATO Il circuito di Brooklyn è lungo 1.953 km con 13 curve di vario tipo e angolazione e passa vicino al Brooklyn Cruise Terminal. Le due gare che si sono svolte nel 2017 sono state vinte entrambe da Sam Bird con la sua DS Virgin Racing.

ORARI TV Il round americano del mondiale elettrico sarà trasmesso in diretta su Italia e Italia 2. Clicca qui per scoprire tutti gli orari tv dei due GP degli Usa: prove, qualifiche e gara.