Autore:

Luca Cereda

INTERVISTA DS Al Salone di Parigi 2018 la DS 3 diventa un suv compatto per sfidare rivali come Audi Q2 e Mini Countryman. Sarà anche elettrica, ma non subito. E ci sono novità anche per la DS 7 Crossback. Ce ne parla Giorgio Contu, responsabile della comunicazione di DS Aoutomobiles Italia nell'intervista di Luca Cereda. Guarda il video.