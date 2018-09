Autore:

Matteo Gallucci

QUANDO ARRIVA La nuova DS7 Crossback E-Tense 4x4 è pronta per il Salone di Parigi 2018 dove si svelerà in anteprima mondiale. La versione ibrida plug-in del SUV ammiraglia del Gruppo PSA viene equipaggiata con il piccolo motore termico abbinato a due unità elettriche per far concorrenza alle grandi premium tedesche come Audi Q5, Mercedes GLC e BMW X5.

SCHEDA TECNICA Il SUV francese diventa ibrido plug-in grazie al 1.6 turbo benzina da 200 cv abbinato ai due propulsori elettrici capaci di erogare 110 cv ciascuno. Le unità elettriche sono collocate sui due assi della vettura con quella all'anteriore integrata direttamente nel cambio automatico a otto rapporti. La potenza raggiunta complessivamente è di 300 cv e 450 Nm di coppia e viene scaricata sulle quattro ruote grazie alla trazione integrale. Il cambio automatico è a 8 rapporti con la frizione umida multidisco al posto del convertitore di coppia.Le sue prestazioni? Da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e una velocità massima di 220 km/h con consumi registrati nel ciclo combinato WLTP paria 2,2 litri per 100 km ed emissioni di CO2 di 49 g/km.

IBRIDA PLUG-IN Il pacco batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh garantiscono un'autonomia di 50 km a emissioni zero a fronte di un tempo di ricarica dalla durata variabile rispetto al tipo di presa utilizzata: dalle 2 ore sfruttando il Wallbox con presa 32A e caricatore da 6,6 kW, oppure circa 8 ore con caricatore da 3,3 kW. Come le ibride "tradizionali" anche la DS7 Crossback E-Tense può recuperare energia in fase di frenata e dispone di quattro modalità di guida: Hybrid per la massima efficienza di guida, 4WD per affrontare fondi sconnessi o scivolosi, Sport per avere una risposta più brillante dai motori e Zero Emission per viaggiare solo in elettrico.