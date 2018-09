Autore:

Emanuele Colombo

ANTEPRIMA In anticipo rispetto alla prima mondiale ecco svelata la nuova DS 3 Crossback, il crossover compatto, ma di lusso, della famiglia Groupe PSA. Lunga 4,12 metri e con un bagagliaio da 352 litri, la DS 3 Crossback è costruita sulla nuova Common Modular Platform (CMP) di PSA ed è disponibile sia con motori tradizionali sia in versione elettrica: ecco come è fatta.

MANIGLIE A SCOMPARSA Il design si distingue subito per una soluzione stilistica molto raffinata, che fa capire quanta cura sia stata posta nel progetto per coniugare stile e tecnologia: le maniglie delle portiere sono infatti a scomparsa e si rendono disponibili per l'apertura solo quando il proprietario si avvicina entro un raggio di 1,5 metri, con l'apposito portachiavi wireless dotato di tecnologia Proximity Keyless Entry e Start.

LO SMARTPHONE FA DA CHIAVE L'ingresso e l'avvio dell'auto può venire autorizzato anche dallo smartphone tramite l'app MyDS, che funziona via Bluetooth e consente di condividere l'uso del veicolo tra 5 diversi terminali.

FARI INTELLIGENTI Altro elemento distintivo tanto per lo stile quanto per la tecnologia sono i fari DS Matrix Led Vision, che oltre a definire una firma luminosa caratterizzante, si attenuano da soli in presenza di altri veicoli: creando una zona anti abbagliamento attorno agli altri utenti della strada.

PERSONALIZZAZIONE Molto ampie le possibilità di personalizzazione, tanto per la carrozzeria quanto per gli interni. Per l'esterno sono disponibili 10 temi ruota, 10 colori carrozzeria e tre colori per il tetto a contrasto. All'interno, gli accostamenti tra colori e materiali sono predisposti secondo cinque allestimenti chiamati Ispirazioni, dai nomi tratti alla tradizione francese: DS Montmartre, DS Bastille, DS Rivoli, DS Opera e DS Performance Line, a cui si aggiunge la serie limitata La Première.

STRUMENTAZIONE La strumentazione è digitale e la console centrale deriva dalla sorella maggiore DS 7 Crossback. Il display HD a centro plancia è il più grande della categoria, 10,3 pollici, dotato di funzione mirroring dello smartphone e navigazione connessa: è affiancato da uno head up display davanti al guidatore.

COMFORT Grande attenzione è stata posta nella realizzazione dei sedili avvolgenti per conducente e passeggero, dotati di riscaldamento e ventilazione, che adottano un'innovativa imbottitura con schiuma a doppia densità.

EFFETTO DS LOUNGE L'isolamento acustico è stato curato attraverso l'uso di lamiere più spesse per i pannelli porta, l'ottimizzazione dei flussi d'aria e vetrature di maggiore sezione. Il sistema audio messo a punto con la francese Focal ha 12 diffusori, per una potenza complessiva di 515 watt, con l'intento di generare un'eccezionale esperienza immersiva.

ANCHE ELETTRICA Con oltre 300 km di autonomia calcolati nel nuovo ciclo di omologazione WLTP, equivalenti a 450 chilometri misurati secondo il precedente ciclo NEDC, la nuova DS 3 Crossback sarà disponibile dalla metà del 2019 anche in versione elettrica.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE Il modello a emissioni zero si chiama DS 3 Crossback E-Tense e può recuperare fino all'80% di autonomia con 30 minuti di ricarica, da colonnine ad alta potenza. La potenza del motore sarà di 100 kW, pari a 136 CV, accelera da 0 a 100km7h in 8,7 secondi e la batteria da 50 kWh è disposta sotto al pavimento: come ormai è d'uso per tutte le auto nate per le emissioni zero.

BENZINA E DIESEL In alternativa, DS 3 Crossback è la prima vettura ad adottare l'ultimo aggiornamento del motore a benzina PureTech da 155 CV, accoppiato al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti. Completano la gamma a benzina i motori PureTech da 130 e 100 CV compatibili con gli ultimi standard Euro 6.3, mentre il motore diesel BlueHDi 100 da 1,5 litri e 100 CV è allineato agli ultimi standard diesel Euro 6.2.

SEMI AUTONOMA Per una guida più rilassata in autostrada e negli ingorghi, i sistemi di assistenza DS Drive Assist utilizza il radar e la videocamera di bordo per fornire una guida semi-automatica di livello 2: mantiene velocità e corsia nel rispetto delle distanze di sicurezza, provvedendo all'arresto del veicolo se necessario.

AIUTI ALLA GUIDA DS Park Pilot fornisce invece la funzione di parcheggio completamente automatico. Non manca, ovviamente, la frenata automatica di emergenza di ultima generazione, in grado di identificare ostacoli, ciclisti e pedoni anche di notte.