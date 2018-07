COME VA Non graffia, ma spinge. Il Puretech da 225 cv ha una coppia quasi da diesel – i 300 Nm arrivano tutti insieme a 1900 giri – e sin dalle prime mosse sfodera una buona ripresa. Non si tira indietro quando si tratta di allungare, pur essendo un turbo.

VELOCE E TRANQUILLA Tutto però avviene in maniera piuttosto piatta, senza il minimo accenno cattiveria. Con un'erogazione corposa e una linearità quasi elettrica. Ben accordata al cambio a 8 marce, non fulmineo nei passaggi (soprattutto ad andature non omogenee) ma fluido ed efficace nel mantenere il motore della DS 7 Crossback sempre al regime giusto. Per un SUV va benissimo così, almeno finché non mostra esplicite pretese sportive.

CI VEDE LUNGO D'altronde la parola d'ordine, qui, è confort. E fa specie come, anche su strade malconce, la DS 7 sia capace di mandar giù tutto. Il controllo dello smorzamento è sopraffino e tecnologico: le sospensioni sfruttano immagini registrate da una dash cam piazzata dietro al retrovisore, processate in tempo reale da un software che genera input ad hoc per regolare gli ammortizzatori. Vede la strada (fino a 90 metri oltre) e si adegua, insomma.

MEGLIO SOFT Si viaggia sempre in un'atmosfera ovattata e senza vibrazioni. Malgrado il buon numero di cavalli in gioco, forzando il passo è un errore. Si rischia di snaturare l'indole composta di questo SUV, che privilegia lusso e comodità. In Sport, la DS 7 diventa più rigida (anche le sospensioni si adeguano, oltre a motore, cambio e sterzo), il motore alza il tono della voce e l'accelerazione si fa più reattiva. Si perde, però, un po' di quella rotondità che caratterizza la DS 7 nella modalità di guida Normale o Confort. Per me, il meglio.