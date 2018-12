I PILOTI Inizia l'avventura nella Formula E anche per Nissan, con il brand che è andato a sostituire la 'casa sorella' Renault in questa avventura 100% elettrica. Confermatissimo all'interno del team e.dams di Nissan, Sebastien Buemi, con il driver francese che sarà affiancato da Oliver Rowland.

RECORD MAN Quasi inutile specificare che Nissan e.dams punterà con forza sul veterano e ex pilota di F1, Sebastien Buemi visto che il 30enne svizzero ha vinto il titolo piloti nel 2015/2016 e ha realizzato una serie di record che hanno già fatto la storia del campionato elettrico, tra cui il maggior numero di vittorie e di pole position, i giri più veloci, il maggior numero di vittorie consecutive, il maggior numero di vittorie in una stagione, il maggior numero di piazzamenti a punti consecutivi, il maggior numero di giri in testa e di gare in testa. Numeri da capogiro.

LE DICHIARAZIONI “La Formula E sarà una grande opportunità per svelare al mondo la potenza e le performance delle nostre auto elettriche. Il nostro team è altamente qualificato nonostante l'esordio nella serie elettrica e sfrutterà tutta la tecnologia della Nissan Intelligent Mobility.” Queste le parole di Roel de Vries, responsabile globale per il brand e il marketing di Nissan.