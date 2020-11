LA SORELLA AMERICANA Salvo smentite, nuova Nissan Rogue non è altro che la futura nuova X-Trail, ma destinata agli USA. E proprio negli Stati Uniti la Casa nipponica ha deciso di entrare a... gamba tesa su Toyota. Come? Per promuovere il SUV di nuova edizione, Nissan ha intenzione, a dicembre, di offrire test drive con l'avversaria di sempre, Toyota RAV4.

SICURI DI SÉ Una mossa che denota una certa sicurezza, quella di Nissan. Sottoporre a confronto diretto le due rivali potrebbe effettivamente mettere in buona luce Rogue, ma solo qualora RAV4 risultasse nettamente inferiore. E considerate le proprietà del SUV Toyota, difficile immaginare che tutti i clienti che varcheranno le porte degli autosaloni Nissan troveranno l'omologa di X-Trail un'auto imbattibile tout court. Che la manovra possa quindi sortire un effetto addirittura opposto?

PROVAMI! MA COMPRA L'ALTRA In circa metà delle 1.074 concessionarie Nissan negli USA saranno dunque offerti i confronti con la acerrima nemica Toyota RAV4. L'intento è naturalmente quello di provare ad invertire i rapporti di forza, visto che negli States il SUV Toyota batte Nissan Rogue 2 a 1. ''Sappiamo che quando i consumatori guarderanno il nuovissimo Rogue fianco a fianco con il RAV4 rimarranno stupiti dalla nostra sicurezza standard, dalla tecnologia avanzata, dal design premium e, soprattutto, dall'eccezionale valore complessivo'', ha affermato Judy Wheeler, vicepresidente Nissan della divisione USA. Non resta che vedere cosa accadrà...