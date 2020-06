PAESE CHE VAI Fatta eccezione per il nome di battesimo, più qualche specifica che di là dall'Oceano è differente, Nissan Rogue altro non è che l'edizione in salsa USA di Nissan X-Trail, il SUV più forte al mondo. Esatto, X-Trail è il SUV campione delle vendite globali, oltre che ovviamente anche il prodotto su cui Nissan punta più che su ogni altro. La terza generazione della Rogue coincide con X-Trail quarta generazione: ecco perché la world premiere virtuale di oggi lunedì 15 giugno (alle 15 ora italiana), trasmessa in streaming sul portale web Nissan US, ci interessa molto da vicino.

X-TRAIL RELOADED L'edizione 2021 di Nissan Rogue/X-Trail ha un frontale ancora più incisivo, una fiancata più rocciosa e un posteriore più ''geometrico''. Oltre che sul design, la partita degli sport utility segmento D si gioca ormai sempre di più anche sul comfort interno: per respingere gli attacci di Honda CR-V e Toyota RAV-4, la best seller Nissan ha perciò in programma un abitacolo dai contenuti innovativi. Last but not least, le motorizzazioni: largo all'ibrido, filosofia che X-Trail non ha ancora sposato. Non resta che sintonizzarsi e fare conoscenza con Sua Altezza Il Suv.