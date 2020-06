LAVORI IN CORSO Lanciata nel 2013 e rinfrescata nel 2017 l'attuale Nissan Qashqai si prepara per il ricambio generazionale: ecco impegnata in alcuni test la nuova Nissan Qashqai 2021, destinata a ristabilire le gerarchie nei volumi di vendita: particolarmente in Europa, dove la Qashqai è da sempre un best seller.

COME CAMBIA Inizialmente prevista per il lancio nel settembre 2020, la nuova Qashqai potrebbe essere in ritardo a causa dell'emergenza coronavirus, ma volendo anticiparne le forme pare che il design sia ispirato agli stessi canoni che hanno portato alla creazione della Nissan Juke di recente introduzione (qui la prova della Juke 2020). E anche gli interni saranno presumibilmente rivoluzionati, con l'introduzione di un nuovo infotainment e una plancia completamente ridisegnata.

DIESEL A RISCHIO Quello che non cambierà, pare, sarà la piattaforma, che dalla Qashqai attuale passerà in eredità alla nuova generazione. Ma secondo alcune voci il cambiamento più importante potrebbe riguardare la gamma motori, che sembra destinata a non comprendere più unità Diesel, rimpiazzate da due versioni ibride, più o meno profondamente elettrificate. Largo all'ibrido e abbasso il gasolio, insomma, anche se in questo senso, per ora, mancano conferme.

CARICABATTERIE A BENZINA In particolare una delle opzioni potrebbe essere il sistema Nissan e-Power: un ibrido di tipo serie, come si dice in gergo, in cui il motore a benzina non è mai collegato alle ruote, ma si limita a svolgere il ruolo di range extender, ossia ricarica la batteria al litio di bordo, mentre l'auto è spinta dai soli motori elettrici. In Giappone, il 70% delle note Nissan vendute è dotato di questo sistema.

QASHQAI 2021 PHEV L'altro sistema al cuore dell'offerta Qashqai 2021 dovrebbe essere plug-in hybrid, con un opportuno travaso di competenze dall'alleata Mitsubishi (leggi la nostra prova della Outlander PHEV per saperne di più). Oltre a ciò, sono previsti motori a benzina mild-hybrid di potenza non esagerata per ridurre le emissioni.

QASHQAI EV Nissan Qashqai 2021 non sarà probabilmente offerta in versione 100% elettrica: sarà infatti un altro il modello con cui la casa giapponese punta ad ampliare l'offerta di EV nel 2021 e dovrebbe essere qualcosa di molto vicino alla concept Ariya presentata al salone di Tokyo dell'anno scorso.