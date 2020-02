THE SPECIAL ONE Quando venne al mondo, non trovò nessuno che rivendicasse il territorio. Nel 2006 Nissan Qashqai inventò un mercato tutto nuovo, nel 2020 i Suv/crossover di segmento C sono a decine, eppure il patriarca di categoria non molla di un centimetro. Benzina, diesel, entry level, top di gamma: il listino di Qashqai come un catalogo dal quale estrarre giocoforza la versione su misura delle proprie tasche e delle proprie preferenze estetiche. Quale oggi l'offerta? Ripassino.

A BENZINA... Niente hybrid, niente elettrico: Qashqai resta fedele ai carburanti fossili e declina la sua gamma tra benzina e diesel. Figlia di una partnership tra l'Alleanza Renault-Nissan e il Gruppo Daimler (equipaggia anche Mercedes Classe A), da un paio d'anni la motorizzazione 1.3 DIG-T sostituisce il precedente 1.2 DIG-T, ma anche il più voluminoso 1.6 DIG-T. Due scalini di potenza: 140 cv oppure 160 cv, quest'ultimo associato in opzione anche a cambio automatico doppia frizione DCT a 7 rapporti. Niente integrale 4WD: a differenza del diesel, Qashqai turbo benzina esiste solo a trazione anteriore 2WD.

...O TURBODIESEL? In virtù di consumi sostenibili e di un piacere di guida elevato nonostante la cilindrata mignon, Nissan Qashqai benzina è un'alternativa che nei confronti del più tradizionale Qashqai a gasolio (sia in formato 1.5 dCi 116 cv, sia anche armato del più moderno 1.7 dCi 150 cv) si rivela competitiva. Anche perché al momento dell'acquisto la spesa è inferiore di almeno 1.000 euro, a seconda dell'allestimento (ce ne sono addirittura sette, dalla entry level Visia alla super completa Tekna+, passando per Acenta, Business, N-Motion Star, N-Connecta e Tekna). Qashqai alimentata a carburante diesel, resta tuttavia l'opzione naturale per chi macina migliaia di chilometri ogni mese. In edizione 1.7 dCi (non quindi sulla 1.5 dCi), anche la piattaforma a trazione integrale.

PREZZI Qashqai benzina da 22.460 euro (1.3 DIG-T 140 Visia) a 36.530 euro (1.3 DIG-T 160 Tekna+), Qashqai diesel da 23.560 euro (1.5 dCi 115 Visia) a 38.610 euro (1.7 dCi 150 Tekna+). Per le quattro ruote motrici, 2.000 euro in più. Trasmissioni: se in luogo del manuale a 6 rapporti preferisci il DCT doppia frizione (più sportivo), oppure in alternativa l'automatico a variazione continua (più adatto all'uso cittadino), devi calcolare 1.500 euro in più.

PROMOZIONI Solo a febbraio 2020 (salvo proroghe), Qashqai 1.3 DIG-T 140 Visia ad anticipo zero, interessi zero e valore futuro garantito, se si sceglie il finanziamento Intelligent Buy, anche senza permuta o rottamazione. Con usato, invece, Nissan Qashqai 1.3 DIG-T N-Motion Start a 10 euro al giorno. Fan del noleggio? Qashqai 1.5 dCi 115 Visia a 239 euro al mese per tre anni, tutto incluso, oppure a 229 euro al mese (allestimento Business) se si versa una caparra di 3.550 euro. Le soluzioni abbondano e Qashqai non passa mai di moda.