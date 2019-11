SPY STORIES Con il lancio della terza generazione nel 2014 i cambiamenti della Nissan X-Trail (che sostituì la versione Qashqai+2 offrendo i 7 posti in via esclusiva per Nissan) sono stati via via migliorativi sia nell’estetica sia nei contenuti. Fino al 2017 con il suo restyling ma dopo quasi 6 anni dal lancio è lecito aspettarsi un nuovo modello per quello che è, assieme a Qashqai, uno dei modelli di Nissan più apprezzati e venduti al mondo.

WELCOME 2021 Così i nostri collaboratori hanno immortalato il muletto di quella che sembra essere a tutti gli effetti la nuova Nissan X-Trail. Per quanto riguarda le voci di uscita sarà presentata quasi certamente nel secondo semestre del 2020 per poi entrare in commercio nel 2021. In America è noto anche come Nissan Rogue e fa la voce grossa perché è il SUV di Nissan più venduto nel Nuovo Continente. Le attese sono molte, allora vediamo assieme cosa dobbiamo aspettarci.

IT LOOKS LIKE A JUKE Anche se camuffato come una sposa all’altare il design di nuova X-Trail sarà simile a quello dell’ultima arrivata Nissan Juke. Il family feeling del Brand giapponese si caratterizza con la calandra V-Motion molto spigolosa e aperta con luci sottili diurne a LED. Frontale squadrato e motivo rettangolare per i proiettori (che potete intravedere nella gallery). Ovviamente il tema cromatico sarà bicolore con tetto nero, specchietti retrovisori e dettagli in contrasto neri. Look da vero SUV muscoloso e paraurti robusti e design ardito già mostrato con nuova Juke dove i suoi fari posteriori a effetoe boomerang allargano il posteriore più tonico.

RIVOLUZIONE INTERNI L’aspetto più criticato dai clienti dell’attuale Nissan X-Trail sono gli interni che presentano troppa plastica dura come materiale principale. La nuova generazione manterrà il punto di forza dei 7 posti in abitacolo aggiungendo una maggiore qualità sia estetica sia al tatto per tutto l'abitacolo. In più il nuovo sistema di infotainment verrà aggiornato con schermi in stile tablet, cruscotto interamente digitale, head-up display e completa integrazione senza fili con i moduli di Apple CarPLay e Android Auto (che mancano nel modello attuale).

ADAS PER TUTTI Un must di Nissan è la sicurezza attiva di serie. Prevedibile quindi, il sistema di assistenza alla guida ProPILOT di serie per tutte le versioni che include la frenata d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, riconoscimento segnali stradali, il mantenimento in corsia e l'allerta angolo cieco entrambi attivi: il sistema agisce sul volante in caso di pericolo.

QUI MOTORI Se le ipotesi sul look e interni sono più facili rimane misteriosa la gamma motori. Nissan ha detto addio allo sviluppo dei motori Diesel e bisogna aspettarsi un propulsore a benzina da 2.5 litri aspirato come cuore di gamma del nuovo modello affiancato ad un più piccolo motore turbo benzina da 2.0 litri (prima volta per X-Trail). Doppia anche la possibilità di trazione: o anteriore o integrale scegliendo la versione AWD.

PARTNERSHIP IBRIDO L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi mette in primo piano la nuova X-Trail che condividerà la piattaforma con il nuovo Mitsubishi Outlander. In questo modo la nuova Nissan X-Trail 2020 avrà accesso al propulsore ibrido plug-in capace di arrivare a quasi 100 km di guida esclusivamente in elettrico.

USCITA E RIVALI ll segmento è super affollato e la nuova Nissan X-Trail dovrà fronteggiare competitor del calibro di Toyota RAV4, Honda CR-V, Subaru Forester, Jeep Cherokee, Mazda CX-5 , VW Tiguan, Skoda Kodiaq, Hyundai Tucson e Kia Sportage. Per farlo al meglio si prevede l'annuncio di uscita del nuovo modello con l'inizio dell'anno nuovo (2020) per poi iniziare le consenge nel primo trimestre del 2021. Come sempre per i nuovi modelli di Nissan il prezzo di listino non si discosterà molto da quello attuale.