X-TRAIL 2021, CACCIA AI ''MILLENNIALS''

La generazione attuale è sul mercato da circa sei anni, distanza sulla quale X-Trail si è imposto come uno degli sport utility di taglia M di maggior successo al mondo. Stile, senso pratico, listino prezzi indovinato. La nuova generazione si prepara al passo decisivo, quello di attirare il pubblico più giovane, e in qualche modo, mettere pressione a suo fratello Qashqai (a sua volta in odore di rinnovamento). Quando si mostrerà dal vivo, sospettiamo entro settembre 2020, nuova Nissan X-Trail sarà un D-Suv ancor più curato nel design e ancor più ''premium'' come contenuti interni. Facciamoci un'idea di quale aspetto adotterà, guardando il rendering di copertina.

La ricostruzione grafica dell'artista russo Nikita Chuiko, apparsa in anteprima sul portale Kolesa.ru, si fonda sia sulle foto del prototipo rubate i mesi scorsi, sia sui documenti che accompagnano una serie di brevetti consegnati di recente alle autorità in materia. Dimensioni e proporzioni non si allonteranno da quelle dell'odierno X-Trail (che misura 469 cm), le differenze le individuiamo semmai in particolari come i gruppi ottici anteriori, più sottili ed appuntiti, nella forma della calandra, più ''aperta'', inoltre in una fiancata più rigida, meno movimentata, infine un posteriore anch'esso meno ''tondo'', più schematico ma forse di maggior praticità. Ancora top secret l'abitacolo, mentre è quasi certa l'introduzione in gamma di una o più varianti ibride. Non è chiaro, ancora, quale declinazione verrà preferita, se plug-in hybrid (stile Mitsubishi Outlander PHEV) o di altra natura.