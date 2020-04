LA NUOVA NISSAN X-TRAIL POTREBBE ARRIVARE NEL 2022

LE PRIME IMMAGINI DELLA NUOVA X-TRAIL La quarta generazione della Nissan X-Trail sta prendendo forma e le immagini che sono trapelate sul web in questi giorni sembrano dimostrarlo chiaramente. Dopo i rendering dei mesi scorsi, quindi, facciamo un passo avanti e il nuovo SUV giapponese ha fatto la sua primissima apparizione attraverso due disegni, depositati presso un ufficio brevetti brasiliano. Se ragioniamo un attimo sulla schedulazione di un nuovo modello – dai progetti alla messa in produzione – possiamo pensare che la nuova X-Trail non vedrà la luce prima del 2022.

NISSAN JUKE TAGLIA XL Se l’auto rispetterà quelle che sono le indicazioni stilistiche viste nelle immagini, gli aggiornamenti estetici sembrano in linea con le più recenti soluzioni di Nissan, traendo ispirazione dalla nuova Juke. Come il crossover compatto, anche la nuova X-Trail adotterà sottili luci diurne a LED con gruppi ottici principali separati. La griglia del radiatore sarà più ampia dell'X-Trail attualmente a listino, ma conserverà il profilo a forma di U del marchio Nissan. L'immagine posteriore di tre quarti sembra sorprendentemente famigliare dovuto a un semplice aggiornamento del modello uscente, sebbene ci sia un nuovo taglio del portellone con uno spoiler più pronunciato e un differente disegno del lunotto. Anche il paraurti e i passaruota sono stati riprogettati, insieme alle luci posteriori, che adotteranno certamente la tecnologia a LED.

PIATTAFORMA CONDIVISA E MOTORI IBRIDI Come l'imminente Qashqai di terza generazione, l'X-Trail si baserà su una versione aggiornata della piattaforma CMF di Nissan. Ciò significa che potrebbe arrivare anche una nuova generazione di propulsori ibridi, che utilizza l'innovativo sistema ePower di Nissan. Il sistema sfrutta un motore a benzina, che funge da generatore per caricare il pacco batteria, che a sua volta alimenta il motore elettrico. Nissan ha accesso all'uso delle motorizzazioni ibride plug-in utilizzate, per esempio, sulla PHEV Mitsubishi Outlander. Questo fa parte dell’accordo nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, ma rumors dai piani alti della Casa giapponese hanno recentemente allontanato l'ipotesi della tecnologia ibrida plug-in, preferendo passare direttamente alla soluzione 100% elettrica, appena possibile.

PRODUZIONE SPOSTATA IN GIAPPONE Nissan ha anche recentemente confermato che la produzione della nuova Nissan X-Trail si sposterà da Sunderland al principale impianto di produzione dell'azienda a Kyushu, in Giappone in un’ottica ottimizzazione della produzione, ma anche a causa dell'incertezza sulla Brexit e al ''cambiamento delle normative sulle emissioni''. Tuttavia, Nissan ha recentemente investito oltre 400 milioni di euro nella sua struttura di Sunderland, per aggiornare gli impianti alla produzione della Qashqai di terza generazione entro la fine di quest’anno. La fabbrica inglese continuerà, quindi, a produrre sia la Qashqai sia la Juke, supportando circa 7.000 posti di lavoro.