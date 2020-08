SUV IN BLACK RAV4 Hybrid Black Edition è la nuova edizione del SUV Toyota che si caratterizza per il massiccio uso del colore nero, tra esterni ed interni. Vediamo in dettaglio quali sono le sue caratteristiche.

COME È FATTA: ESTERNI RAV4 Hybrid Edition Black Edition ha la carrozzeria con verniciatura Midnight Black, abbinata ad altri particolari in nero: è il caso della griglia anteriore e della griglia inferiore, dei paraurti inferiori, delle piastre paramotore degli involucri degli specchietti retrovisori esterni, ma anche della guarnizione posteriore e dello spoiler, così come dei cerchi in lega da 19 pollici con finitura in nero lucido. L'unica interruzione nell'aspetto dark è l'emblema Toyota cromato al centro del frontale dell'auto.

COME È FATTA: INTERNI Nell'abitacolo i sedili sono rivestiti in pelle sintetica nera con cuciture grigie. Il tutto si combina con il rivestimento del padiglione nero e - come da specifiche di classe RAV4 Style - il rivestimento interno, contribuendo a dare a RAV4 Hybrid Black Edition questa connotazione aggressiva.

EQUIPAGGIAMENTO Le caratteristiche di Toyota RAV4 Hybrid Edition Black Edition corrispondono all'attuale RAV4 in versione Style e includono, tra gli altri, sensori di parcheggio intelligenti, videocamera a 360 gradi, specchietto retrovisore digitale, sistema audio JBL premium a nove altoparlanti con DAB e caricabatterie per telefono wireless. Toyota Safety Sense e l'integrazione di smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto sono entrambi forniti di serie.

QUANDO ARRIVA Nuova RAV4 Hybrid Black Edition è già disponibile per l'ordine in numerosi mercati, consegne a partire da ottobre 2020. Si attendono tempistiche e listino prezzi anche per l'Italia.