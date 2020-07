YARIS HERITAGE Raccogliere l'eredità di una mente geniale non è un compito leggero per nessuno. Salvo che ti chiami Yaris, e di risorse ne possiedi un pozzo senza fondo da 20 anni e oltre. Toyota Yaris atto quarto accentra su di sè tutto il know how del Gruppo alle sue spalle e lo riassume in un nomignolo - Yaris Hybrid - che per il grado di tecnologia stipato sotto il cofano, alla Toyota per definizione quasi veste stretto. Eh già, perché il full hybrid viene ora spinto ai suoi confini superiori, lambendo quelli delle full electric. Non ci credete? Cliccare Play per il nostro test drive in video, please.

FULL HYBRID ELECTRIC Accensione e partenza sempre in EV Mode, guida in città che a seconda del proprio stile può fare a meno del motore termico (un 3 cilindri benzina da 1,5 litri) per larga parte del percorso. Il sistema ibrido di nuova Yaris (per i conservatori, in vendita anche in edizione 3 cilindri 1.0 a sola benzina) combina infatti il propulsore a combustione interna con una coppia di motori elettrici, il maggiore dei quali (80 cv) direttamente collegato all'asse anteriore, e in grado di far avanzare Yaris fino a 130 km/h. Purché le nuove batterie agli ioni litio siano cariche, ovviamente. Ma a monitorare lo stato di carica degli accumulatori, ecco il piccolo motogeneratore di supporto, autentico hub di scambio di energia. Ibrido a parte, Yaris 2020 è anche stile innovativo dentro e fuori. Con questo, la lunghezza resta identica al passato, anzi... In video, come si comporta in strada, quanto costa e quanto consuma il Piccolo Genio 4.0. La prova testuale? Clicca qui.