TOYOTA YARIS CROSS: ATTACCO AL POTERE

NOMEN OMEN Quando la soluzione ce l'hai dritta sotto gli occhi: Yaris Cross, così si chiamerà il crossover che proprio da Yaris prende vita, e che nel suo girone si candida come ''rookie'' dell'anno (il prossimo). L'alternativa a Nissan Juke, Renault Captur, Peugeot 2008 e Skoda Kamiq si riscatta così, con una world premiere in chiave digitale che rimedia almeno in parte al mancato esordio al Salone di Ginevra, annullato in extremis per Coronavirus.

MINI C-HR Ancora non presidiava, Toyota, la categoria dei Suv di taglia S, visto che semmai lo stesso C-HR (4 metri e 40) rivaleggia con Qashqai, Sportage e compagnia, piuttosto che i B-Suv in senso stretto. Problema risolto, Yaris Cross promette bene. Appuntamento al 2021, questo altro non è che un assaggio.

DIMENSIONI Da Yaris di ultima generazione, il nuovo B-Suv della line-up Toyota mutua dunque sia la piattaforma TNGA-B (Toyota New Global Architecture), sia le dimensioni compatte, benché comunque maggiori della sorellina, a tutto vantaggio dello spazio interno: è infatti lungo 4,18 metri, cioè 24 cm in più, largo 1,77 metri (+2 cm) e alto 1,56 metri (+9 cm). Superiore di 3 cm anche l'altezza da terra, il passo di 2,56 metri è invece identico a nuova Yaris.

MOTORE Yaris Cross colpisce dritto al cuore del mercato in più rapida ascesa, quello dei crossover elettrificati. Di matrice Yaris è infatti pure il motore ibrido. Quello di tipo semplice e ''user friendly'', ossia full hybrid, un sistema che ruota attorno al noto 3 cilindri 1.5 benzina a ciclo Atkinson da 101 cv, e che insieme al motorino elettrico sviluppa una potenza combinata di 116 cv. Trasmissione di moto alle ruote attraverso il cambio automatico a variazione continua CVT.

ANCHE INTEGRALE Proprio come si ventilava i mesi scorsi, nuova Yaris Cross sarà proposta sia con telaio a singola trazione anteriore, sia in configurazione a trazione integrale intelligente AWD-i: ai bassi carichi l'auto avanza a trazione anteriore, mentre in condizioni di scarsa aderenza le quattro ruote motrici si inseriscono automaticamente. Trattasi in particolare di un sistema di trazione integrale di tipo elettrico, più compatto e leggero di un sistema meccanico: a tutto beneficio di consumi ed emissioni, che già sappiamo essere inferiori ai 90 g/km in caso di due ruote motrici, e di 100 g/km in presenza di soluzione 4x4.

ESTERNI Un passo indietro al design. Robustezza e minimalismo i sentimenti ispiratori del Centro stile Toyota, i cui sforzi sfociano ora in un B-Suv dall'aspetto che ricorda vagamente quello di un diamante, specie se lo si osserva dall'alto. Senz'altro robusta è la fiancata: spessi e squadrati passaruota fuoristradistici che girano attorno a grandi ruote da 18 pollici, linea di cintura alta, montanti inclinati ma tettuccio che corre parallelo al suolo, e che culmina con uno spoilerino che fa molto sport crossover. Al frontale, il dna Yaris si mescola con tratti più virili, vedi mascherina, prese d'aria, il paraurti in tinta, e soprattutto un cofano che sfoggia fiero i propri muscolosi pettorali. Complessivamente, anche al posteriore il tradisce vagamente l'identità Yaris, tuttavia il disegno orizzontale dei gruppi ottici è completamente nuovo e anche il portellone, più ampio e squadrato, suggerisce maggiore flessibilità del bagagliaio (ancora sconosciuta la capacità di carico).

INTERNI Chiaramente più spazioso, sia in senso longitudinale che in altezza, l'abitacolo riprende il concept Yaris ma lo declina a modo tutto suo, cioè in senso ancora più moderno e slanciato. Vedasi i pannelli porta, la consolle centrale, il quadro strumenti analogico-digitale. Sempre incernierato a sbalzo anche il display touchscreen per la navigazione e altre funzioni. Tra i sistemi di assistenza alla guida, con ogni probabilità di serie sia frenata automatica di emergenza, sia la correzione attiva dello sterzo in caso di abbandono involontario di corsia.

QUANDO ESCE Al primo impatto, nuova Yaris Cross appare insomma come un'auto indovinata: audace nello stile, intelligente come dimensioni e propulsione. Sarà prodotta presso Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) ad Onnaing, vicino a Valenciennes – Francia – dove già viene assemblata nuova Yaris. La commercializzazione, come detto, è in programma non prima del 2021.