Autore:

Lorenzo Centenari

SEMI-NUOVO Suv coupé che vince non si cambia, si ritocca e basta. Lo si equipaggia, semmai, di un cuore nuovo e di un cervello ancor più sveglio. Nuovo Toyota C-HR, anzi no: C-HR "update", ecco il termine che meglio inquadra il tema. Il crossover che conquista grazie al look un po' "Transformers" vende bene anche dopo tre anni di esistenza (in Italia, 13.488 unità nei primi 10 mesi del 2019), rivoluzionarlo non aveva senso alcuno. Quindi: nuova motorizzazione Full Hybrid, nuovo sistema multimediale, un design rivisto nei dettagli. Stop. Per il resto, sempre il solito C-HR. Concentriamoci perciò su cosa cambia (e poi, anche su come va su strada).

DI FUORI... Anche dopo il classico tagliando di metà carriera, Toyota C-HR resta dunque fedele all’impostazione originale, cioè quella di un C-Suv (coupé) di 4 metri e 36 che interpreta il concetto di crossover in maniera molto, molto audace. Mascella prominente, spalle larghe, fianchi scolpiti e sedere sodo. Il biglietto da visita è però il tettuccio basso e teso come quello di un coupé, e che all'estremità posteriore genera uno spoilerino che fa molto "ragazzaccio". Sia davanti che dietro, la carrozzeria subisce ora un piccolo restyling che si esprime in fari a LED con luci diurne e indicatori di direzione integrati, un paraurti leggermente differente con modanatura inferiore in tinta e fendinebbia sistemati nelle feritoie laterali della presa d'aria, e al posteriore, gruppi ottici sempre a LED, collegati fra di loro da un nuovo spoiler ‘Glossy Black’.

....E DI DENTRO Dagli esterni agli interni. Interventi davvero minimi: C-HR MY20 propone giusto un nuovo infotainment che migliora la connettività di bordo, consentendo oggi l’integrazione completa con gli smartphone compatibili con Apple CarPlay ed Android Auto, supportando inoltre gli aggiornamenti "over-the-air" delle mappe di navigazione. Invariata invece la collocazione del display da 8 pollici del sistema Toyota Touch 2, incernierato a sbalzo al centro del cruscotto, proprio come prima. Identico anche il grado di abitabilità (buona davanti, un filo meno in seconda fila causa la curva del tetto), mentre solo una motorizzazione (delle due a listino) conserva la medesima capacità di carico di 377 litri, che diventano 1.160 litri decapitando il divanetto posteriore. Nel prossimo paragrafo, il perché di questa differenza.

HYBRID EVOLUTION Eccoci al punto. Accanto al noto 1.8 Hybrid di potenza 122 cv, su Toyota C-HR debutta la nuova e più moderna unità da 2 litri, sigla Hybrid Dynamic Force. Già sperimentato su Corolla di ultima generazione, anche il 2.0 rispecchia, anzi perfeziona, le caratteristiche full hybrid del minore "milleotto". Ovvero: un benzina ciclo Atkinson da 153 cv e 190 Nm, due motori elettrici sincroni a magneti permanenti (107 cv, 202 Nm) a supporto del motore a combustione interna, per un output complessivo di 184 cv. Niente ricarica da presa esterna, per un sistema che potremmo battezzare "autoricaricabile": la batteria al nichel-metallo idruro recupera energia dalle fasi di frenata ed accelerazione, oltre che dal funzionamento del quattro cilindri stesso. Non è una plug-in hybrid, ma ci si avvicina: grazie a un accumulatore di maggiori dimensioni (maggior numero di celle, ecco perché il bagagliaio più piccino di 19 litri), a differenza della 1.8 Hybrid (comunque più performante grazie a nuova batteria agli ioni di litio) l'auto è infatti in grado di viaggiare anche in modalità completamente elettrica non più solo per qualche centinaio di metri, e non più solo a passo d'uomo. EV Mode, col 2.0 Hybrid, fino alla velocità di 115 km/h.

POWER TRANSMISSION Sia CH-R 1.8 Hybrid (consumi dichiarati di 20,4 km/l, emissioni CO2 di 109 g/km misurate secondo il nuovo ciclo WLTP), sia la new entry 2.0 Hybrid (18,9 km/l ed emissioni CO2 a 114 g/km), sono equipaggiate esclusivamente di trazione anteriore. In entrambi i casi, la trasmissione è risolta da un cambio automatico di tipo e-CVT, ossia un variatore continuo che sfrutta un ingranaggio epicicloidale. Più tranquillo il 1.8 Hybrid (0-100 km/h in 11 secondi netti, velocità massima 170 km/h), nettamente più performante il 2.0 Hybrid (0-100 km/h in 8,2 secondi, vel. max. 180 km/h).

DRIVING DYNAMICS Nuovo motore, ma non solo. Toyota ha pensato ad aggiornamenti anche al servosterzo elettrico, riprogrammato in funzione di una migliore risposta del volante, mentre la versione 2.0 Hybrid beneficia anche di un nuovo design delle sospensioni teso a incrementare il comfort di marcia, senza tuttavia influenzare il piacere di guida sportivo. A proposito: come va (e quanto costa, quando arriva, quali allestimenti, etc.) nuova Toyota C-HR? Stay tuned, ancora un giorno di pazienza...