TOYOTA YARIS, ATTO IV: L'IBRIDO AL POTERE

Più moderna, più sicura, più ibrida. Il Piccolo Genio non snatura le sue eccezionali proprietà di utilitaria, ma le evolve in chiave quattro punto zero ed ora si prepara a condividerle anche col pubblico italiano. Preordinabile già dalla scorsa primavera, la quarta generazione di Toyota Yaris fa ora il suo esordio vero e proprio: via alla produzione, via alle vendite, e non c'è che l'imbarazzo della scelta, sia lato motori, sia sotto il profilo degli allestimenti. Listino a partire da 17.200 euro, ma in fase di lancio c'è la promozione. Panoramica.





Toyota Yaris atto quarto è una sintesi perfetta delle precedenti: riprende la genialità della prima, rafforza il grado di sicurezza della seconda, masterizza la tecnologia ibrida della terza generazione. Il legame diretto con la Yaris del '99 è immediato: dal design originale sono state riprese le linee, ora più moderne e filanti, e il concetto di “piccola fuori, grande dentro”, con dimensioni compatte – al di sotto dei 4 metri – senza però sacrificare il comfort. Costruita sulla nuova piattaforma TNGA-B (Toyota New Global Architecture), nuova Yaris si distingue per il baricentro ribassato, un telaio meglio bilanciato e una rigidità torsionale superiore. Il Toyota Safety Sense si arricchisce infine del Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go e del Sistema di Mantenimento Attivo della Corsia LTA, introducendo per la prima volta in Toyota la funzione di assistenza alle intersezioni stradali, in grado di rilevare i pedoni e i veicoli che impegnano accidentalmente la traiettoria agli incroci.

Due le possibilità. Fiore all'occhiello è senza dubbio il nuovo motore 3 cilindri Hybrid Dynamic Force da 1.5 litri, potenza combinata di 116 cv e soprattutto valori di consumi ed emissioni straordinari (2,8 l/100 km nel ciclo misto, 64 g/km di CO2) grazie alla soluzione del sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione, completamente riprogettato in ogni sua componente e con nuove batterie al litio. Alternativa alla versione ibrida è invece nuova Yaris 1.0, equipaggiata di un benzina 3 cilindri da 72 cv.

Versione di ingresso nominata Active: di serie cerchi in acciaio da 15”, clima automatico, fari fendinebbia, sensore pioggia e crepuscolare, sistema multimediale Toyota Touch 3 con 4 speaker, schermo da 7'', radio DAB, Smartphone Integration e Toyota Safety Sense. L’allestimento Trend aggiunge cerchi in lega da 16’’ in nero lavorato, fari a LED con firma luminosa anteriore e posteriore, fari fendinebbia a LED, display multi-informazioni TFT con schermo da 4,2'' e tachimetro digitale binocular. Scegliendo il Comfort Pack si potrà completare il pacchetto con Smart Entry and Push Start e sensori di parcheggio posteriori. Alto di gamma costituito dagli allestimenti Style e Lounge: esterni bi-tone, tetto panoramico, Smart Entry & Start System, clima bizona, display da 8'', 6 altoparlanti, retrovisori esterni riscaldati e ripiegabili elettricamente, specchietto retrovisore interno elettrocromatico, vetri posteriori oscurati, sedili con inserti in pelle e cuciture grigie. E con Tech Pack, anche cerchi in lega da 17’’ e sistema audio JBL con 8 altoparlanti. Al vertice della gamma la versione Premiere: carrozzeria bi-tone con tinta esclusiva Tokyo Fusion, sedili con inserti in pelle e cuciture Tokyo Fusion, cerchi in lega da 17” nero lavorato, sistema di assistenza al parcheggio e cambio corsia, Head-Up Display a colori da 10”, illuminazione abitacolo e sistema audio JBL.

Gamma prezzi dunque a partire da 17.200 euro (Yaris 1.0 Active), tuttavia l’offerta di lancio abbassa la cifra a 13.700 euro (in caso di rottamazione) grazie al contributo di Toyota in collaborazione coi concessionari. Con finanziamento Pay per Drive Connected, rate a partire da 125 euro e anticipo di 3.930 euro. Nuova Yaris Hybrid parte invece da 21.500 euro: al lancio, prezzo promo di 18.300 euro (rate a partire da 169 euro). Non manca infine l'opzione del noleggio: canone mensile a partire da 239 euro (Iva esclusa, 36 mesi e percorrenza di 45.000 km). Il lancio ufficiale della vettura è previsto per settembre 2020: nel frattempo, in tutte le concessionarie un programma di realtà aumentata permette ai potenziali clienti di visualizzare l’auto a grandezza naturale e configurarla a piacimento.

Un capitolato a parte per nuova Toyota GR Yaris, variante sportiva a trazione integrale il cui 3 cilindri turbo da 1,6 litri sprigiona la bellezza di 260 cv. Prezzo di 39.900 euro, un unico allestimento chiamato Circuit (cerchi in lega forgiati da 18”, pneumatici Michelin Pilot Sport 4s 225/40R18, pinze freno rosse, doppio scarico cromato, sospensioni con assetto sportivo e differenziale Torsen anteriore e posteriore). GR Yaris si distingue inoltre per il volante sportivo in pelle e i sedili sportivi in Ultrasuede con logo GR.