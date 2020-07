ORA ANCHE SUV La prova che il segmento SUV è più vivo che mai arriva proprio dalla Thailandia, dove Toyota ha presentato in anteprima nuova Corolla Cross. Scordatevi la hatchback che abbiamo imparato a conoscere, la rivoluzione copernicana intrapresa dalla Casa giapponese ha infatti trasformato la celebre due volumi in un crossover con gli attributi. Lunga 4,46 metri, larga 1,82 metri, alta 1,62 metri e con un passo di 2,64 metri, nuova Toyota Corolla Cross nasce sulla piattaforma modulare TNGA-C e si posiziona a metà strada fra Toyota C-HR e Toyota RAV4. La vedremo in Italia? Difficile, molto difficile. Per ora.

COME CAMBIA? A un primo sguardo risulta difficile scorgere qualche somiglianza con la Corolla originale, il design della versione Cross è infatti molto più simile a quello del SUV RAV4. Il frontale alto e possente è dominato da una griglia ampia e voluminosa. Nel complesso il corpo vettura appare scolpito e massiccio, un aspetto esaltato ancor di più dalla fascia protettiva che corre lungo i passaruota e sulla parte bassa della fiancata. Nuova Corolla Cross monta inoltre cerchi in lega leggera da 17” o 18”. Semmai gli interni sono più coerenti con la Corolla hatchback: al centro della plancia spicca un display touch a sbalzo ad alta risoluzione, mentre strumentazione digitale e bocchette dell’aria assomigliano in tutto e per tutto a quelli dell’omonima berlina. Guarda il video trailer.

MOTORI Nuova Corolla Cross, per il momento, è disponibile in Thailandia con due diverse motorizzazioni. La versione benzina può contare su un 1.8 litri da 140 CV di potenza e 175 Nm di coppia abbinato alla trasmissione Super CVT-i. La variante ibrida invece è equipaggiata con un 1.8 litri da 98 CV e 142 Nm di coppia, coadiuvato da un motore elettrico che sviluppa un extra di 72 CV e 163 Nm - il cambio è il collaudato e-CVT. Le vendite partiranno nel Paese asiatico proprio questo mese, il resto del mondo per il momento rimane a guardare, Italia inclusa.