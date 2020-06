INVINCIBLE Dopo aver conquistato il Polo Nord, l’Antartide, i vulcani islandesi e la Dakar 2019, il pick-up giapponese Toyota Hilux si rinnova grazie a una serie di interessanti novità estetiche e soluzioni tecnologiche al passo coi tempi. Su Hilux 2020 debuttano infatti un inedito motore 2.8 litri Diesel e il nuovo allestimento top di gamma Invincible, ancora più ricco ed esclusivo. L’attenzione dei tecnici Toyota si è rivolta anche al miglioramento delle rinomate capacità fuoristradistiche del proprio truck, che rimane fedele alla struttura “body-on-frame”- il classico telaio a longheroni - così da resistere meglio e più a lungo alle forze di torsione che si sviluppano su fondi sconnessi. Anche comfort e guidabilità si annunciano ai vertici della categoria, grazie a una nuova messa punto per le sospensioni e alla riprogettazione di balestre e boccole.

LIFTING Sul frontale di nuovo Toyota Hilux si distingue la nuova griglia tridimensionale, abbinata a paraurti anteriori dal design massiccio e scolpito - soluzioni estetiche originali che sottolineano ancor di più la stazza e la vocazione off-road del pick-up nipponico. Inedite le luci a LED all’anteriore e al posteriore e i cerchi in lega neri da 18”, che si sposano perfettamente con la tinta Oxide Bronze Metallizzato della carrozzeria. Gli interni, anch’essi rinnovati possono ora contare su un nuovo sistema infotainment con display touch centrale da 8”. Quest’ultimo integra tutte le funzioni di Apple CarPlay e Android Auto e permette di regolare il potente impianto audio premium da 800 W firmato JBL. Fra gli altri equipaggiamenti di serie troviamo poi il clima automatico, i sensori di parcheggio, il navigatore satellitare, lo smart entry e l'avvio con pulsante.

MOTORI L’offerta si amplia dunque con l’arrivo del nuovo motore Diesel 2.8 litri da 204 CV di potenza e 500 Nm di coppia, che si va ad affiancare alla già collaudata versione da 2.4 litri. Questo inedito propulsore a gasolio, abbinabile a un cambio manuale 6 marce o a un automatico 6 rapporti, permette a Toyota Hilux di scattare da 0 a 100 km/h in 10 secondi, con un consumo medio di carburante nel ciclo d’omologazione NEDC di 7,8 l/100 km. La capacità di carico di Hilux 2020 è di 1 tonnellata, il pick-up giapponese riesce inoltre a trainare rimorchi fino a un massimo di 3,5 tonnellate. Queste specifiche sono valide per tutti i tipi di carrozzeria a 4 ruote motrici (Single Cab, Extra Cab e Double Cab). Il debutto negli showroom italiani di nuovo Toyota Hilux è previsto per la fine di quest’anno: prezzi ancora da svelare.