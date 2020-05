UN NUOVO SUV In Europa potremmo vedere presto un nuovo SUV. Si tratta di Toyota Highlander, crossover ibrido a 7 posti che spopola negli USA. Ma visto che anche in Europa questo genere di veicoli va per la maggiore, la Casa nipponica avrebbe deciso di spedire il suo alfiere in ricognizione. Conosciamolo meglio.

7 POSTI IBRIDO Highlander monta un 4 cilindri in linea supportato da un'unità elettrica, proprio come ci si aspetta da un ibrido Toyota: il 2.5 litri è capace di poco meno di 250 CV complessivi. Toyota si fa garante del miglior rapporto potenza-emissioni di CO2 del segmento con 146 g/km, mentre i consumi nel ciclo WLTP sono di 6,6 litri/100 km. Nel SUV trovano spazio, in circa 4,90 metri di lunghezza, 7 posti con una capienza del bagagliaio di 627 litri, che diventano 1.908 litri abbattendo la seconda fila di sedili posteriori.

DOTAZIONI Esternamente spiccano i cerchi da 20 pollici e la linea simile a quella del più noto Toyota RAV4. A livello di interni abbiamo un display multimediale da 12,3'' con navigatore satellitare, Apple CarPlay e Andoid Auto, ricarica del telefono wireless, sedili ventilati e specchietto retrovisore digitale. Quanto a dotazioni di sicurezza troviamo il pacchetto Toyota Safety Sense, che comprende il sistema di pre-collisione con servosterzo attivo, adaptive cruise control, sistema di riconoscimento dei segnali stradali, di mantenimento della corsia e abbaglianti automatici.

QUANDO ARRIVA La nuova Toyota Highlander è attesa in Europa per i primi mesi del 2021. Il prezzo ufficiale non è stato ancora dichiarato ma la versione americana è in vendita a 38.200 dollari (35.500 euro circa). Ne sapremo di più prossimamente.