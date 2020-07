ACCORDO FATTO La collaborazione tra Suzuki e Toyota era stata annunciata ormai più di tre anni fa, e dopo le anticipazioni del marzo 2019, arriva finalmente il primo modello nato dalla partnership tra i due costruttori giapponesi. Si tratta di Suzuki Across, costruito su base Toyota RAV4, con trazione integrale e motorizzazione ibrida plug-in di derivazione Toyota. Nel corso del prossimi mesi arriveranno altri modelli, destinati però a mercati differenti.

FUORI È... UNA RAV4 All’esterno non c’è molto da aggiungere rispetto a quanto detto su RAV4 nella nostra prova su strada, dal momento che è la stessa macchina ma con marchi e finiture differenti. Identiche le dimensioni, ossia 464 cm di lunghezza, 186 di larghezza, 169 di altezza e un passo di 269 cm. Le luci anteriori sono proiettori LED a doppio fascio, i cerchi sono in lega da 19”, con finiture nere lucide e superfici diamantate. Across è disponibile in sei colori: White Pearl Crystal Shine, Silver Metallic, Attitude Black Mica, Sensual Red Mica, Gray Metallic e Dark Blue Mica.

C’È ANCHE LA PRESA DI CORRENTE Lo stesso discorso fatto per la carrozzeria vale naturalmente anche per gli interni, a cui è stato riservato un allestimento di alta gamma, con sellerie e pellami raffinati, plastiche morbide su plancia e pannelli porta. L’impianto di infotainment ha uno schermo touch da 9” con Apple CarPlay, Android Auto e MirrorLink. Il bagagliaio di carico da 490 litri (che passano a 1694 con gli schienali abbassati) non dovrebbe impensierire neppure le famiglie più numerose; nel lato destro del baule si trova anche una presa elettrica da 220 V.

POTENZA IBRIDA La parte più interessante sta sotto il cofano (e il pianale), dal momento che Suzuki Across verrà distribuito solo con motorizzazione ibrida plug-in, ossia un motore termico affiancato a uno elettrico, a sua volta alimentato da una batteria dalla capienza sufficiente a fargli percorrere qualche decina di chilometri in modalità solo elettrica. Il motore termico è un 2.5 turbo da 184 CV / 136 kW e 227 Nm di coppia, affiancato da uno elettrico da 182 CV / 134 kW (270 Nm). La batteria ha una capacità di 18.1 kWh, che garantiscono un’autonomia dichiarata in modalità solo elettrica di 75 km.

QUATTRO MODALITÀ Mossa dal cambio automatico E-CVT a variazione continua, Suzuki Across dispone di quattro modalità di guida selezionabili: elettrica 100%, automatica e ibrida. in cui il motore termico si affianca solo se necessario a quello elettrico, e ricarica della batteria, che sfrutta il motore a benzina per accumulare corrente.

TRAZIONE INTEGRALE ELETTRICA Il sistema di trazione integrale E-Four, di progettazione Toyota, sfrutta un secondo motore elettrico indipendente, da 54 CV / 40 kW e 121 Nm di coppia per distribuire la potenza alle ruote con rapporti davanti/dietro che vanno da 100:0 a 20:80.

ADAS Tanti i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida di serie di Suzuki Across:

Pre-Collision System per prevenire impatti con altri veicoli (e frenando automaticamente se necessario)

per prevenire impatti con altri veicoli (e frenando automaticamente se necessario) Lane Tracing Assist che mantiene l’auto nella corsia di marcia

che mantiene l’auto nella corsia di marcia Road Sign Assist che riconosce i segnali stradali e li riporta sul cruscotto

che riconosce i segnali stradali e li riporta sul cruscotto Dynamic Radar Cruise Control per mantenere velocità e distanza di sicurezza, capace anche di gestire frenate e ripartenze in colonna

per mantenere velocità e distanza di sicurezza, capace anche di gestire frenate e ripartenze in colonna Blind Spot Monitor per la gestione dell’angolo cieco

per la gestione dell’angolo cieco Rear Crossing Traffic Alert per evitare gli impatti in retromarcia o in uscita dai parcheggi

PREZZO Il listino prezzi non è ancora stato annunciato, mentre sappiamo che l’apertura degli ordini per Suzuki Across aprirà il prossimo autunno.